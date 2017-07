Destronan al Gangnam Style como vídeo más visto en Youtube

Destronan al Gangnam Style com ...

El 15 de julio de 2012, el músico surcoreano Psy publicó en su canal de Youtube una producción musical que pasó las fronteras y se viralizó como nunca antes lo había hecho otro vídeo en esa plataforma.

Tan pronto, el mundo se encontraba bailando al ritmo del Gangnam Style:

Sin embargo, este reconocimiento duró hasta hoy ya que, a un paso más lento pero constante, See You Again, de Wiz Khalifa (el tema musical con el que todos recordamos la trágica partida del actor de la película Rápido y Furioso, Paul Walker), superó a Psy tras cinco años en la cima de Youtube.

Pero esta pelea continúa, pues luego de convertirse en tendencia el Gangnam Style sube rápidamente en visitas acercándose a su contrincante.

Aunque no se puede ser preciso, porque los números aumentan constantemente, por ahora el tema de Khalifa se encuentra en 2.898.370.840 vistas, mientras que Psy llega a las 2.895.111.556.

Ahora será cuestión de tiempo para saber si See You Again mantendrá su posición debido a que muchos apuestan a que “Despacito”, de Luis Fonsi y Daddy Yankee, podría llegar a desplazarlo en algún momento, ya que actualmente posee 2.490.957.209 vistas.

Vía Globovisión/www.diariorepublica.com