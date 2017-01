Editar los ‘tweets’ ya publicados podría ser posible a partir de este 2017

Luego que millones de usuarios de la red social Twitter realizara la solicitud para editar los tuits el creador de Twitter, Jack Dorsey, reveló que la compañía trabaja en esta petición de los textos que ya fueron publicados.

Dorsey preguntó a través de su cuenta qué cambios querían ver los usuarios en Twitter en el 2017 y la respuesta inmediata de los usuarios fue que los tuits enviados puedan ser editados.

El Director Ejecutivo de la red social comentó que ya trabajan en esa opción, pero que todavía hay algunas cosas que resolver. Además de cuestionar si convenía poder editar lo que sea o solo faltas de ortografía, también les preguntó a sus usuarios si era mejor la posibilidad de hacer correcciones rápidas o hacerlas en cualquier momento.

Algunos usuarios le respondieron que un tuit editado podría ser marcado como tal, como sucede actualmente en Facebook.

Following in the footsteps of Brian Chesky: what’s the most important thing you want to see Twitter improve or create in 2017? #Twitter2017

— jack (@jack) 29 de diciembre de 2016