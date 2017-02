EN FOTOS: Así se vió el eclipse lunar de este viernes

La luna llena de este 10 de febrero llegó con un fenómeno muy especial que sólo ocurrirá tres veces este siglo: un eclipse penumbral, que se registra cuando la luna queda parcialmente opacada por la sombra de la Tierra.

El fenómeno comenzó a las 07.34 del viernes y duró hasta las 2.53 de la madrugada del sábado.

Desde la NASA informaron que, aunque era difícil ver la diferencia de la luz, el contraste entre la cara iluminada de la luna y la oculta era más evidente. El satélite de la Tierra quedó en penumbras, porque no pasa por la umbra, que es la zona que nuestro planeta sí tapa completamente.

Happening NOW the moon is passing through Earth’s outer shadow during a penumbral eclipse. Get details to spot it: https://t.co/SW188ocgMZ pic.twitter.com/lR9qvpmSLr

— NASA (@NASA) 10 de febrero de 2017