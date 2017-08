Ice Lake: La nueva generación de procesadores de Intel

Estamos llegando a un punto en el que Intel está anunciando tal cantidad de cosas, entre procesadores, arquitectura y generaciones, que es fácil perderse. Por si no fuera suficiente y de una manera un tanto extraña, Intel desveló este martes de forma discreta el nombre de la arquitectura que seguirá a Coffee Lake y Cannon Lake, que llevará por nombre Ice Lake. Sí, seguimos con la temática de lagos.

Como sabemos, el próximo 21 de agosto Intel ha confirmado que dará a conocer todos los detalles de sus procesadores Coffee Lake, la octava generación que nos adelantaron a inicios de año y de la que no se espera un salto importante al permanecer en los 14 nm. Mientras esto sucede, Intel publicó en su listado de nombres de procesadores la llegada de Ice Lake, por lo que se trata de información oficial.

La octava generación

Como era de imaginarse, no hay mucha información acerca de Ice Lake, ya que Intel sólo se limitó a listarlos sin fecha de lanzamiento donde no confirma de qué generación se trata, sólo mencionan que serán los sucesores de la octava generación pero no los menciona como novena. Intel está jugando con nuestras mentes o ni ellos han definido del todo el siguiente paso.

El único dato importante en este ‘anuncio’ es que Ice Lake se basará en el proceso de fabricación de 10 nanómetros de segunda generación, es decir ’10nm+’. Como señalan en AnandTech, la decisión de Intel de dar a conocer que esta próxima generación se basará en 10nm+ es extraña, más ahora que estamos esperando el anuncio de los detalles de Cannon Lake, que sería la primera generación en dar el salto a los 10nm.

Hay que recodar que Intel había pronosticado hace más de un año que darían el salto a los 10nm, dos años después de haber adoptado los 14nm, pero al parecer este proceso ha estado lleno de dificultades, ya que hemos visto como los procesadores de escritorio de portátil empiezan a separarse, creando confusión y preguntas.

Vía Globovisión/www.diariorepublica.com