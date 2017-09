Iphone 8 usará un dock similar al del iPad en iOS11

A falta de botón de inicio, Apple tenía que ingeniárselas para ofrecer toda la versatilidad que daba ese diminuto círculo.

Un reporte de Bloomberg escrito por Mark Gurman (quien tiene una reputación perfecta cuando se trata de rumores de Apple) asegura que el iPhone 8 tendrá un dock similar al de los iPads en iOS 11 con gestos y comportamiento similar. El objetivo es simplificar la multitarea desde el smartphone.

En iOS 11 para iPad se puede deslizar hacia arriba desde el dock para entrar en una pantalla de multitarea, donde se muestran todas las aplicaciones abiertas recientemente. iOS 11 en el próximo iPhone, según Bloomberg, funcionaría igual: Deslizar el dedo desde la parte inferior de la pantalla hacia arriba para acceder a la multitarea, si se sigue deslizando hacia arriba, se regresa a la pantalla de inicio.

Así mismo, la pantalla para cambiar de aplicaciones en iPhone se ha rediseñado, similar a la usada en iOS 7. El reporte coincide con los videos demo que se encontraron dentro de la beta de iOS 11 que Apple filtró sin querer semanas atrás:

This is also interesting pic.twitter.com/JdYDhZDkev

— Guilherme Rambo (@_inside) 21 de agosto de 2017