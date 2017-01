Nintendo presenta nuevo juego para el teléfono y un Super Mario para Android

El pionero japonés de los videojuegos Nintendo anunció este jueves el lanzamiento del juego Fire Emblem Heroes para teléfonos inteligentes y una versión de Super Mario Run destinada a los modelos Android a partir de marzo.

Fire Emblem Heroes estará disponible el 2 de febrero simultáneamente para los aparatos que funcionan bajo los sistemas de explotación Android de Google e iOS de Apple, precisó Nintendo en su cuenta de Twitter.

En cuanto a Super Mario Run, se podrá descargar en los teléfonos Android a partir de marzo, lo cual pondrá fin a tres meses de exclusividad de los iPhone y iPad de Apple.

Los dos anuncios simultáneos ponen en evidencia una nueva aceleración de la estrategia de Nintendo de cara al mercado de los teléfonos inteligentes, que el grupo intentó ignorar durante mucho tiempo.

La popularidad de las aplicaciones de entretenimiento para teléfonos inteligentes terminó con la férrea voluntad del grupo de limitarse a los juegos de consola.

El éxito del Pokemon Go!, desarrollado el año pasado junto a Niantic, demostró a Nintendo que le convenía generar seguidores a partir de los celulares en lugar de permanecer especializado en su sector.

