WhatsApp dará 2 minutos para eliminar mensajes enviados

La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp había anunciado inicialmente que el tiempo para poder borrar los mensajes enviados sería de 29 minutos, sin embargo, según publicó WABetaInfo en su cuenta de Twitter, ahora solo serán dos minutos.

WhatsApp changed the limit time to unsend messages: with the new change, it’ll be possible to unsend messages sent within 2 minutes!

— WABetaInfo (@WABetaInfo) 24 de marzo de 2017