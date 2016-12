Afluencia de pasajeros bajó un 60% en la Terminal de Maracaibo

El asueto navideño, sinónimo de viajes y visita a la familia residenciada en otros lugares del país, hoy cambia su sentido en el Terminal terrestre de Maracaibo debido a los altos costos de los boletos, la poca disponibilidad de unidades y la falta de efectivo para pagar.

El director de esta institución, Nerio Moreno, aseguró, en consulta con este medio, que la afluencia de pasajeros se redujo en un 60% con respecto al año pasado.

“Por lo general, salen 10 mil o 12 mil personas, pero según el registro de ayer (martes) , solo han partido 4 mil 200”, señaló.

Moreno enumeró los distintos factores que influyen en la reducción de pasajeros. Una de ellos es la negativa de los conductores a cubrir sus rutas hasta que el Ministerio de Transporte les apruebe el incremento de 50% y hasta 100% en sus tarifas.

“Ellos se unieron e hicieron una propuesta de aumento que aún no les han autorizado y quieren imponerla. Mientras no se lo permitan, muchas líneas han decidido parar sus operaciones”, explicó Moreno.

“Esto ha llevado a que de 4.000 unidades que salían el año pasado, solo trabajen 602, que fue lo que registramos hasta el martes, y en su mayoría carritos por puesto”, aseguró y agregó una cifra que grafica mejor hasta qué punto ha llegado la paralización: “Ayer (martes) salieron apenas dos buses expresos”.

Según detalló, algunos venden el boleto para Caracas en 8 mil 500 bolívares; cuando en Gaceta, de acuerdo al último incremento aprobado, se ubica en Bs. 3 mil 822 bolívares.

El director del terminal también señaló que todavía entre el gremio de transporte y el gobierno no había un acuerdo sobre la nueva tarifa.

Esto ha dado pie a la proliferación de revendedores, quienes aprovechan para ofrecer los boletos a precios elevados.

“Un pasaje para San Cristóbal que estaba hace unos meses en Bs. 2.200, me lo quisieron vender en Bs. 5.000, y por fuera, porque en las líneas me dijeron que no tenían”, indicó molesto Leonel Sandrea.

Una pareja que logró conseguir su pasaje para Trujillo a través de una empresa de buses, refirió que se asombraron porque lo encontraron con un aumento de casi 50%. “Hace un mes pagamos Bs. 1.800, ahora tuvimos que dar Bs. 3.000”, refirió.

Los boletos a otros destinos del país se ubican en: para Caracas, entre 7 mil y 8 mil bolívares; Puerto La Cruz, 12 mil; Valencia, 6 mil.

Jessica Pérez, quién iba llegando a la estación, aseguró que le cobraron 12 mil bolívares para venir del Terminal de Las Banderas a la capital marabina.

Moreno, directivo del terminal, refirió que están trabajando para velar porque se vendan los boletos según lo establecido y esto no siga ocurriendo.

Puntualizó que otra causa que acentuó la caída de la afluencia es la falta de efectivo en las últimas semanas.

“La mayoría de las empresas no tienen punto de venta, solo dos cuentan con uno por eso bajaron las ventas en estos días que son tan importantes”.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com