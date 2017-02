Asodepa recauda fondos con su Calendario 2017 dedicado a historias de rescates

Asodepa como cada año desde el 2009, inició el proceso de venta de sus calendarios, un artículo que les permite recaudar fondos para continuar promoviendo la adopción, la esterilización y la tenencia responsable de animales de compañía.

Nancy Vargas, en representación de la organización, informó que este calendario contiene las imágenes de las mascotas, que fueron rescatadas de la calle o dados en adopción por familias que ya no podían seguir cuidando de ellos, y que a través de programas organizados por Asodepa, pudieron encontrar un hogar.

“La idea de los calendarios nació en vista de la necesidad de alimentar a los animales porque trabajamos por autogestión, entonces se nos ocurrió que era una buena metodología tener algunos patrocinadores y hacer los calendarios, para completar los ingresos para la comida y ayudarlos”, explicó Vargas.

El Calendario Asodepa de este año cuenta con las historias del ‘Team’ que conforma la gran familia de la asociación “tratamos de que cada año sea dedicado a algo, este año fue a los rescatistas del grupo, entonces cada quien mostró a alguno de sus protegidos. De hecho, al momento de la fotos solo estaba uno de los animales sin adoptar”.

Historias de amor detrás de cada imagen

En el mes de enero está el ‘Dúo dinámico de la familia’, conformado por Victoria y Dino. Victoria, llegó al portón de la casa de Nancy a comer siendo una bebé de dos meses “ella estaba full de sarna y en desnutrición extrema, era una bebé que íbamos a intentar recuperarla y tenía la flora intestinal descontrolada, ella no sostenía ni el agua. Fue un tiempo de recuperación con ella. Victoria llegó siendo una perra muy desconfiada a pesar de la corta edad, porque llevó maltrato en la calle. En vista de todo lo que ella pasó se quedó conmigo, ya tiene 8 años recién cumplidos”.

Victoria y Dino

Dino llegó de una forma distinta a su vida, fue lanzado en una bolsa por la cerca de su casa “estaba precioso pero minado de garrapatas y anémico”. Ya tiene años formando parte de su familia.

En mayo está Kati, según cuenta Vargas fue uno de los casos “más impresionantes, porque la perra estaba muy desnutrida y tenía un tumor venéreo transmisible muy avanzado. La rescatamos mi papá y yo. La alimentamos, le hicimos sus quimioterapias, fue publicada para dar en adopción pero no salió un hogar responsable y bueno, yo me quedé con ella”.

Kati y Moi

Una de las anécdotas que mejor recuerda Nancy, es que su perra Kati ayudó a alimentar y criar a su gato Moi que fue dejado en el frente de su casa “ella me lo aceptó, me ayudó a criarlo y le daba pechito a pesar de que no le salía lechita porque ella estaba esterilizada. Le daba toda la fuente de calor que necesita un gato bebé, hizo todo el trabajo de mamá y así creció Moi. Ahora, ellos son inseparables”.

¡Colabora!

Los calendarios puedes adquirirlos en centros comerciales, tiendas de mascotas y donde veas el aviso. También en Miami hay un punto de venta.

Tiene un costo de 3.900 bolívares, los cuales destinará la asociación para solventar la inversión que representa cada uno de los animales que es ingresado al refugio, el cual debe ser desparasitado, vacunado y esterilizado, previo a su adopción.

Si estás interesado en adquirir un calendario, o representas a algún establecimiento que desea colaborar como punto de venta, pueden comunicarte a través de la página http://www.asodepa.org.ve/ ó por el correo: refugio.asodepa@gmail.com.

Asodepa

Vía Panorama/www.diariorepublica.com