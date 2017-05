Estación central de café celebra su cuarto aniversario

Maracaibo y San francisco disfrutarán de un nuevo Menú para desayunos, almuerzos y cenas en este sitio de encuentro, opciones ligeras y atractivas estarán a la orden de satisfacer no solo el gusto por el café en nuestro conocido bar si no también innovando en la propuesta gastronómica.

Cuatro años de labores ininterrumpidas el ya convertido en un modelo de franquicia exitoso con 5 casas operativas en puntos estratégicos de la cuidad se sigue situando como pionero del boom de los cafés.

En medio de una crisis de producción nacional se las arreglaron no sólo para presentar un Menú que desafiara el paladar, sino también para brindarnos un ambiente donde el estrés quede del lado contrario a la puerta de entrada. Superando también su propuesta de café lanzaran una difícil de imitar MERENGADA DE CAFÉ , LA NUEVA TENDENCIA MUNDIAL DE EXTRACCION DE CAFÉ AL FRIO LLAMADA “COLD BREW” siempre con un paso al frente viene a revolucionar con la propuesta de nuestros mejores baristas, algunas de las preparaciones que podrán disfrutar con este método son el vainilla ice, estación ice y el irresistible frapuccino entre otros que transformaron cualquier conversación en una excusa para elevar lo cotidiano de una taza de café en una experiencia extraordinaria.

De ésta manera ECC continúa ofreciendo lo que mejor saben hacer: Conocimiento, calidad, innovación y entretenimiento local.

Presentar distintos métodos de preparación y extracción; ofreciéndonos así una experiencia sensorial completa plena de olores, texturas y gusto por lo nuestro.

Este es un año de muchos logros internos y venimos con cambios profundos en nuestro modelo de negocios, abriremos una segunda estación en el Municipio San Francisco y estamos dispuestos abrir más franquicias a nivel nacional como parte de nuestro gran proyecto de expansión.

Julio Schwartz y Johana Blanco directivos de ésta empresa continúan apostando por el espíritu y perseverancia de los productores venezolanos “Estación central del café revolucionó la cotidianidad en la ciudad y compartir un café cada vez brinda más oportunidades para el gusto y el disfrute no sólo de la compañía, sino también de nuestro café presentado en tantas opciones como capacidades tiene el venezolano. Nos complace reunir lo mejor de nuestro talento humano y poder compartir sus capacidades con todos ustedes” expresó Blanco en medio del optimismo que le imprime de este cuarto cumpleaños buscando entusiasmar no solo a su equipo si no también a sus franquiciados “ ya llegara el momento de celebrar, de que alzar las copas para celebrar la reconstrucción de Venezuela, por ahora lo que nos resta es trabajo y más trabajo así celebraremos que nuestras puertas siguen abiertas para ustedes” expresó Blanco.

Nota de Prensa/www.diariorepublica.com