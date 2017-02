Hasta 2.500.000 bolívares puede costar una cesárea en el Zulia

Mi cesárea fue en la segunda quincena de enero y cuando solicité el presupuesto a finales de diciembre me dijeron que todo salía en 1.500.000 bolívares, de ese monto terminé cancelando de mi bolsillo Bs. 250.000 de más para completar los honorarios profesionales de la ginecóloga, es decir, que todo salió en un millón 700 mil bolívares”, contó María Graciela Ruiz, mamá de dos niños, y quien se practicó la cirugía en una clínica tipo I de Maracaibo.

Esta semana, la prima hermana de María Graciela, Carmen Ruiz, fue a buscar el presupuesto para su cesárea, y ya su presupuesto ronda los 2.500.000 bolívares. “La cirugía de Carmen es para finales de febrero, y ella está nerviosa porque aún faltan dos semanas, en las que puede variar el precio nuevamente, porque están manteniendo el monto por una semana. Cuando nació mi primer hijo, en enero de 2014, canceló el seguro 25 mil bolívares, la diferencia es abismal”, detalló María.

En solo dos semanas, la misma cesárea se incrementó 47%. Sin embargo, a finales de noviembre del año pasado en una clínica tipo I de la capital zuliana las cesáreas oscilaban entre Bs.700.000 y Bs.800.000, es decir, que en solo tres meses subieron 257% su costo.

Gustavo Benítez y su esposa, Gloria Finol, residentes de San Jacinto, y padres primerizos, se vieron en la necesidad de cambiar de clínica y especialista a solo 20 días del parto. “Yo no tengo seguro, pero había cuadrado la cifra que me dieron en diciembre de Bs.400.000; sin embargo, la semana pasada volví a la clínica y ahora la cesárea sale entre 600.000 y 800.000 bolívares, que no los tengo. Tuvimos que cambiar de médico, por uno que nos recomendaron en una clínica más pequeña y donde no hay ni unidad de cuidados intensivos, por los mismos 400 mil”, dijo Benitez.

La realidad es que actualmente las pólizas de seguros para maternidad cubren entre 600.000 bolívares y Bs.1.000.000, esta última cifra son las aseguradoras más costosas. “Las madres siempre tienen que buscar un remanente, porque generalmente las cesáreas son más costosas que lo que cubre la póliza”, dijo un trabajador de una empresa aseguradora en la entidad.

“Las mujeres que estaban pariendo en las clínicas caras, por medio de seguros se han visto en la obligación de irse a otras de más baja categoría, porque no les cubre y no tienen para poner de más”, precisó Laura Rondón, enfermera de dos clínicas en Maracaibo.

Julieth Castro tiene cuatro meses de embarazo y empezó a buscar presupuesto para su cirugía, que está prevista para julio. “En la clínica me dijeron que hoy están en 2.500.000 bolívares, pero que debía proyectarme como con cinco millones de bolívares para la fecha de mi parto. Ningún seguro cubre ese monto. No sé qué vamos hacer, tendremos que correr para los hospitales”.

Los partos normales rondan entre 800.000 bolívares, en una clínica pequeña tipo III, y más de Bs.1.400.000 en una clínica tipo I. Este monto el año pasado estaba en 500.000 bolívares.

Mariem Finol, residente de El Milagro, indicó que ella iba a parir en una clínica tipo III, pero los costos aumentaron mucho desde hace un mes. “Mi pareja y yo estamos evaluando la posibilidad de ir hasta un hospital a que me asistan el parto. Me da miedo, pero no sabemos qué hacer, porque el seguro solo cubre la mitad del parto”.

La Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales (Avch) indica que el Gobierno mantiene congelado desde el 2013 una serie de servicios de hospitalización, terapia intensiva, quirófano convencional, emergencia. Este sector espera que le apliquen la Ley de Precios y Costos Justos para obtener una rentabilidad del 30% como establece el documento legal, tras la revisión de la estructura de costo del centro de salud.

La autoridad única en materia de Salud, Richard Hill, precisó que esta situación ha repercutido en los centros de salud públicos. “Cuando habitualmente se realizaban cuatro cirugías, ahora aumentaron los partos por vía cesárea y se realizan hasta 18 al mes en un hospital o materno. El costo de estas intervenciones, que cuadruplican la cobertura de los seguros, ha provocado una migración a los centros públicos”.

Hill indicó que en enero se cuadruplicaron las atenciones en los maternos. “Nosotros colocamos atenciones especializadas en ginecología y obstetricia en Machiques, la Villa, Santa Bárbara, Mara para que esas pacientes no tengan que viajar hasta Maracaibo, y para reducir los riesgos”, dijo.

El representante regional de la salud indicó que con esto han tenido que dotar de más insumos estos espacios.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com