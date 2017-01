Largas colas en la Plaza Bolívar en el primer día de registro del Carnet de la Patria (FOTOS)

Largas colas se observan la mañana de este viernes, 20 de enero, en la Plaza Bolívar, para el proceso de inscripción y entrega del Carnet de la Patria, que arrancó hoy en todo el país.

Willy Casanova, viceministro de Economía Comunal del Ministerio de las Comunas, explicó que esta jornada, que se estará realizando durante tres fines de semana, es con el fin de “tener una base de datos nacional que permita orientar toda la política social del Gobierno nacional”.

“Esta carnetización le permitirá al Estado conocer quienes han sido atendidos por las misiones sociales en alguna de sus fases y quienes no, así como también a dónde no han llegado estos beneficios”, enfatizó.

Dijo que el llamado es a toda la población venezolana mayor de 15 años y a los extrajeros nacionalizados residentes en el territorio nacional por que “es una política de Estado, de Gobierno, no es partidista”, enfatizó Casanova.

Cada carnet, que será entregado de forma inmediata, una vez que la persona actualice sus datos, viene con un código QR que tendrá toda la información precisa de los núcleos familiares.

“Será un proceso en línea, pues la base de datos será para actualizar los que ya se tienen en el Saime, el CNE y las misiones”, precisó.

Según Casanova, “hay cerca de 100 mil personas que coinciden en varios datos, como por ejemplo, en misiones Madres del Barrio, Hijos de Venezuela, Hogares de la Patria y a la vez son funcionarios públicos”.

Sobre la conexión que el Carnet de la Patria tendrá con la distribución de las bolsas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), precisó que “el código QR servirá como medio de pago por lo que se está diseñando un mecanismo con el Banco Bicentenario donde con un telefono inteligente se lee y se asociará a una cuenta bancaria. Eso dará la garantía de que la bolsa a donde que queremos que llegue”.

El objetivo es que se registren 15 millones de personas en los 260 puntos que funcionarán en todo el país bajo el resguardo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) y la carnetización estará a cargo de 12 mil jovenes, 1.200 en el Zulia.

En Maracaibo instalarán dos puntos permanentes en la plaza Bolívar y el resto en ocho parroquias que se estarán rotando los fines de semana subsiguientes.