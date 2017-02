Los Clap toman los supermercados en Zulia

En el Zulia, la distribución de los productos de la cesta básica a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), ahora está siendo organizada desde la red de supermercados.

Desde hace cuatro semanas se viene aplicando esta modalidad en tiendas de cadenas reconocidas como Supermart, Kapital, Centro 99 y Mercasa, de Maracaibo, pero el objetivo es ir sumando al resto de las empresas que han venido trabajando con el Gobierno regional como De Cándido, Latino, Enne, Miami donde mayormente se concentran los despachos de los productos regulados e importados.

Sobre este proceso, el gobernador Francisco Arias Cárdenas, explicó en entrevista, que “la Secretaría de Alimentación que integra todo el esfuerzo del ministerio con los alcaldes, el Poder Popular ha establecido unos programas especiales en que los Clap organizados por sectores tienen días y horario de compra que facilita a quienes están registrados con quienes están en equis abasto y hacen la compra de lo que requiere”.

“Es una integración buena que estamos experimentando y nos ha funcionado bien. Lo hemos comenzado en Maracaibo, queremos hacerlo en Cabimas, Lagunillas (…)”, apuntó.

A la fecha, precisó la máxima autoridad regional, en la región se han organizado “900 mil Clap, pero la perioricidad es lo que tenemos que mejorar, que implica que cada familia adquiera lo que necesita o lo que le gusta en los abastos y supermercados, pero mientras dura esta guerra, la dieta básica, la tiene garantizada a través del mercado que le llegue periódicamente”.

Dijo que en esta acción integrará al Puerto de Maracaibo “para lo que tenemos que traer al Zulia de otras partes del país y para lo que tengamos que importar y reunir lo que tenemos de producción interna en un galpón que estamos buscando donde podamos tener cuatro turnos de trabajo. Como el que vi en Fuerte Tiuna, el espacio de una hectárea”, detalló Arias Cárdenas.

“Los Clap hacen la solicitud de distribución para las comunidades que tienen registradas a los supermercados y estos de acuerdo a la planificación que tengan los van sumando. Esto no quiere decir que la distribución de la bolsa y de la caja no va a continuar al contrario reforzará lo que se está haciendo desde los supermercados”, explicó a este medio uno de los organizadores parroquiales que prefirió omitir su nombre.

Otra fuente ligada a este proceso, al que el gobernador apuesta “extender hacia los municipios como Cabimas y Lagunillas” en la COL, detalló que “el objetivo es distribuir a las comunidades y rotarlas en cada uno de los centros de expendios por día y hora asignada”.

“Nos hemos enfocado en la zona oeste, porque es la mayormente poblada y cuenta con varias sucursales de supermercados relativamente cercanos”, enfatizó el dirigente.

En este sentido, la presidenta del Consejo Legislativo del estado Zulia (Clez) y coordinadora del Estado Mayor de los Clap en Maracaibo, Magdely Valbuena, precisó que la intención es abarcar toda las cadenas de supermercados de la capital zuliana.

“Mercasa es la primera experiencia y ha sido positiva. Semanalmente, 800 bolsas son distribuidas aquí a través de los Clap. Esto ha servido para vencer resistencia en otros establecimientos. Están los casos de Kapital, de Supermart, del Latino, de Centro 99 y próximamente se incorporará Víveres De Candido. Probablemente no sean todas las sucursales”, aclaró, ayer, en una jornada de venta que se organizó en Mercasa, ubicado en la avenida La Limpia.

La diputada precisó que el objetivo es la distribución semanal de las bolsas en los comercios para las comunidades vecinas.

“La idea es ir abarcando toda la red de supermercados porque eso nos va a permitir atender a la población zuliana”, subrayó a la vez agregó que es un trabajo que se viene haciendo en conjunto con la Sundde y la Secretaría de Enlace del Oeste de Maracaibo.

“Es un esfuerzo articulado que se viene haciendo entre el Gobierno nacional del presidente Nicolás Maduro y el gobernador Francisco Arias Cárdenas para dar repuesta de un tema tan neurálgico para la población como es el tema alimentario”, aseveró Valbuena.

En el caso de Mercasa, por parte de los coordinadores de la jornada de ayer, Hebert Borrego indicó que se vendieron 800 bolsas que incluían harina precocida, aceite, arroz, mayonesa, margarina y pasta, para los Clap de los sectores Los Olivos y de Ciudadela Faría.

Nexy Mendoza, una de las habitantes beneficiadas, quien tiene una familia de cuatro personas, manifestó su apoyo por la iniciativa. “Me parece maravilloso, así se combate el bachaqueo y uno ahorra dinero. Esto debería llegar a todos los supermercados”, dijo.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com