“Nunca pensé que las olas del Lago pudieran correr, pero sí pueden, y fue muy sorprendente”: pasajero del Tour Lacustre de la GBZ

“El recorrido que realizamos por el majestuoso y único Lago de Maracaibo fue extraordinario, pasamos una tarde excelente. Nunca pensé que las olas del Lago pudieran correr pero ahora me di cuenta que si pueden y fue muy sorprendente. No creí disfrutar de una sorpresa como esta. Estamos agradecidos con el Gobernador Francisco Arias Cárdenas, la Primera Combatiente Margarita Padrón de Arias y al equipo de turismo de la Gobernación por permitirnos disfrutar de estos atractivos con los que cuenta nuestro estado y que no todo el tiempo podemos disfrutar de ello”, así lo manifestó, visiblemente inspirado por el paseo Antonio Bohórquez, joven perteneciente al Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos del Niño, Niña y Adolescentes (IDENNA) con sede en el estado Zulia.

El Gobernador Francisco Arias Cárdenas continúa, incesante, desarrollando acciones de esparcimiento y recreación para los zulianos que pueden costear un viaje así como para aquellos de comunidades humildes, escuelas, gente trabajadora y luchadora del pueblo zuliano. En esta oportunidad, regaló un paseo lacustre a 20 madres de la Costa Oriental del Lago, 30 jóvenes del Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos del Niño, Niña y Adolescentes (IDENNA) y 15 madres del municipio Cabimas y educadores de trabajo social del Instituto Fe y Alegría disfrutaron del emblemático recorrido lacustre por las riberas del Lago que lleva a conocer el Puente sobre el Lago de Maracaibo y la famosa Pila 21.



Realizando un trabajo articulado, la Corporación Zuliana de Turismo (CORZUTUR) con apoyo de la Empresa Operadora Zuliatur y la Empresa Socialista Naviera del Lago “Bergantín”, Lotería del Zulia, CPBEZ y paramédicos del Funsaz 171 ofrecieron una tarde de lujo a los jóvenes pertenecientes al (IDENNA) y madres del municipio Cabimas.

El Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos del Niño, Niña y Adolescentes (IDENNA) es el ente rector en materia de protección a niños, niñas y adolescentes, organismo adscrito al Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social tiene como objetivo general garantizar los derechos colectivos y difusos de los niños, niñas y adolescentes, así como ejercer funciones deliberativas, consultivas, de formulación, coordinación, integración, orientación, ejecución, evaluación y control de políticas, programas y acciones de interés público en todo el país.

“Es satisfactorio conocer y disfrutar de cada una de las experiencias de las personas que participan de ese maravilloso recorrido”

La Autoridad Regional de Turismo de la Gobernación Bolivariana del Zulia, licenciada Mariela Quintero Leal una vez más ratificó el “trabajo minucioso y empeñado del Gobernador Francisco Arias Cárdenas en el Motor Turismo que en apenas cuatro años y medio nos ha catapultado como uno de 7 estados bandera para la promoción nacional e internacional de Venezuela, gracias a nuestro majestuoso Relámpago del Catatumbo que resplandece en la Costa Sur, tierra mística y altamente productiva de este mismo Lago donde paseamos”.



“Alimenta el alma ver disfrutar de cada una de las experiencias de las personas que disfrutan de ese maravilloso recorrido. Como zuliana me siento orgullosa de todas las bondades turísticas que Dios nos ha regalado y más aún, de la honrosa oportunidad seguir trabajando, como Autoridad de Turismo de la Gobernación Bolivariana del Zulia, como ciudadana, como zuliana, por haber resplandecer nuestro destino brillante”, prosiguió Quintero Leal.

“Agradezco a Dios, al Gobernado Francisco Arias Cárdenas, a la Primera Combatiente Margarita Padrón de Arias por este regalo tan maravilloso para nuestros chamos”

Merlín Nava, coordinadora del IDENNA Zulia, comentó emocionada: “Agradezco a Dios, al Gobernado Francisco Arias Cárdenas, a la Primera Combatiente Margarita Padrón de Arias y a todo el equipo de Turismo de la Gobernación Bolivariana del Zulia por este regalo tan maravilloso que le dieron a los chicos de nuestra institución, muchachos que son guerreros y luchadores día a día, que van acompañado del apoyo que les ofrecemos”.

“El paseo fue bastante bueno, una experiencia positiva para los jóvenes, quienes van a querer hablar desde ahora sobre el Lago de Maracaibo todo el tiempo, la navegación y todo lo que aprendieron durante el paseo. Ellos están muy contentos y se lo agradecemos a ustedes.”



Madres de Cabimas celebraron su día navegando por las Riberas del Lago de Maracaibo

Annianny Tigrera, Secretaria de Enlace Comunitario de la Costa Oriental del Lago expresó con alegría: “No podíamos esperar menos de nuestro Gobernador Francisco Javier Arias Cárdenas, de todo el equipo que lo acompaña en CORZUTUR, Zuliatur y Bergantín. Nuestras 15 madres se lo disfrutaron al máximo. Este recorrido nos permitió contemplar no solo la belleza de nuestro Lago de Maracaibo sino también todas sus potencialidades. Estamos agradecidos con el Gobernador porque permitió al equipo de trabajo de la Costa Oriental del Lago disfrutar de cerca al Lago, de las luces de nuestro maravilloso y majestuoso Puente”

Educadores del Instituto Fe y Alegría también disfrutaron del Tour Lago, Luz y Color María Méndez, coordinadora del área educación para el trabajo del Institutito Fe y Alegría señaló: “vine con un grupo de compañeros y realmente fue un viaje estupendo, bien turístico. Luego del recorrido hicimos una parada en la Pila 21. Lo disfrutamos mucho. Los felicitamos porque este recorrido está bien organizado. Cuenta con paramédicos, policías y todo un personal bien capacitado que nos acompaña en todo el recorrido”.

“El Ecoturismo en el Zulia ya es un hecho tangible”

“En fin, el Turismo en el Zulia es tangible, pues productos turísticos como este tour por dos de los emblemas más importantes del Zulia, como son su gran Lago, el mismo Lago por donde llegó la Chinita, y el colosal Puente, ya es una experiencia única, que nos emociona como lo dice la gaita. Es un producto turístico que ponemos a la orden a nuestros operadores y prestadores de servicios turísticos a través de nuestra Operadora, Zuliatur. Siempre nos embarga la emoción al hacer este recorrido, esta interacción mágica con nuestro Lago, la magnificencia del Puente, de verdad verdad, a los mismísimos pies de la Pila 21. Es una realidad plena como esa luna llena que nos acompaña a veces durante los recorridos y que incide tanto sobre ese cuerpo lleno de vida que es nuestro Gran Lago de Maracaibo, cada paseo, un ritmo distinto… una experiencia energética.”, concluyó la licenciada Mariela Quintero Leal, Presidenta de CORZUTUR y su brazo operativo Zuliatur.

Nota de Prens/www.diariorepublica.com