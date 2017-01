Ordenan paralizar construcción de relleno frente al Lago de Maracaibo

Desde el 9 de diciembre pasado, “la Oficina Municipal de Planificación Urbana (Ompu) de la Alcaldía de Maracaibo ordenó la paralización de un relleno que se venía ejecutando desde mediados del 2014 en una residencia ubicada a orillas del Lago en el sector La Cotorrera, detrás del edificio Costa Virginia, pero la decisión no ha sido acatada por el dueño de la propiedad”.

Así lo denunció, este viernes, en visita a este rotativo, el abogado Alejandro González Rivera, miembro del bufete de Hernández y Asociados, como representante de 20 vecinos que “han venido quejándose ante las autoridades sobre el daño ecológico que está generando el lanzamiento de escombros por parte de la empresa Cocerlago, CA”.

En la obra, que abarca casi una hectárea de espacio de la orilla del Lago, obtuvo “están lanzando escombros de construcciones que han sido demolidas en la ciudad, desde piedras del tamaño de una camioneta hasta pilares completos”, describió el jurista.

A pesar de que cuenta con la siguiente permisologías (válidas solo por un año): número 0680 del 26/05/2014 emitido por el Ministerio del Ambiente Regional; número 0333 del 17/04/2015 emitido por el Inea; número 0542 del 31/05/2016 emitido por el Ministerio del Ambiente Regional; número 0836 del 18/08/2016 emitido por el Inea; y Autorización para la Ocupación de Territorio número 0398 del 03/05/2016 emitido por el Ministerio del Ambiente Regional, la obra viola la Constitución nacional, la Ley Orgánica del Ambiente y la Ley Penal del Ambiente, entre otras por ser para un uso particular y no del público general.

Dijo que los vecinos acudieron al Ministerio Público y el caso fue asignado a la Fiscalía 40 con competencia nacional, “pero tiempo después la fiscal designada solicitó el sobreseimiento de la causa acción que fue rechazada y ahora que estamos esperando que sea asignada a otro fiscal”.

“Acudí a la Ompu porque la empresa debería contar el permiso de la municipalidad y ellos (la empresa) alegan que no lo solicitaron porque el espacio no se encuentra en tierra firme perteneciente a la ciudad, sino en el Lago de Maracaibo”, acotó González Rivera.

Aseguró que los trabajos no cuentan ni con las normas de seguridad correspondientes, “los camiones que están utilizando bajan hasta la orilla de la construcción y a pocos metros lanzan lo que va formando el relleno”.

Recordó que “el pasado 13 de diciembre fue ratificada por la Ompu la paralización del relleno, pero hicieron caso omiso a la decisión, a pesar de que personalmente fue notificada la empresa, solo falto colocar el cartel que por falta de impresión no se hizo, pero igual han continuado trabajando. No descansaron ni 25 de diciembre, ni primero de enero” por lo que solicitó a las autoridades que aclaren la situación “porque el Lago es un espacio perteneciente a todos los ciudadanos de Maracaibo y no de un particular”.

