Zoológico pide auxilio: Hampa mató una danta, búfalo y báquiros para llevarse su carne

Una danta o tapir, especie autóctona suramericana, varios báquiros, y un búfalo fueron matados dentro de las instalaciones y luego robados del parque zoológico Parque Zoológico Metropolitano del Zulia. La barbarie asaltó la institución que por más de 4 décadas ha protegido a decenas de especies amenazadas y ha servido como fuente para la educación y el respeto por los animales.

La escalada criminal en contra del Zoológico tiene poco menos de un mes. Los robos han sido frecuentes y sin freno, aseguraron algunos trabajadores. La mayoría ocurren de noche, cuando las cientos de hectáreas quedan desoladas, y los animales duermen en sus jaulas al cuido, solamente, de milicianos.

“Una danta fue el último animal que mataron y se llevaron hace una semana. Los delincuentes dejaron el hígado y las vísceras en la jaula. En total eran siete las dantas de la colección del zoológico. Los que quedan tienen un comportamiento nervioso y hostil por lo sucedido”, precisó un trabajador.

Detrás del parque se encuentran rancherías e invasiones por donde personas con conducta criminal acceden al refugio con la intención de matar a los mamíferos para comérselos.

Lo mismo ocurrió con los báquiros (familia de los cerdos) y el búfalo. “Tienen que matarlos para poder llevárselos, se han encontrado palos gruesos en las jaulas”, explica la fuente, impotente ante la situación que requiere urgentes acciones como vigilancia y la captura de los responsables.

Los delincuentes también han sustraído material técnico de trabajo del zoológico y varias serpientes. “Las roban para venderlas hasta en 25 mil bolívares en el mercado Las Pulgas”, afirmó otro trabajador que expresó su asombro ante los hechos.

Pese a las solicitudes del parque en tener resguardo policial en las instalaciones, el zoológico sigue operando sin protección. Como medida de seguridad, las exhibiciones de los búfalos y los báquiros fueron clausuradas momentáneamente y trasladaron a los animales hasta otra área.

“La comunidad que está cerca debe ayudar a dar con los responsables, sino, son cómplices”, reclamó Anarilis Montiel, quien visitó recientemente el parque con su hijo.

El director de Polisur, comisionado Osman Cardozo, aseguró tener información de los robos al zoológico, pero aclaró que el parque tiene su propia vigilancia y no permiten el ingreso de la policía a las instalaciones. “Nunca nos han pedido apoyo para el resguardo”, sostuvo.

Los robos ocurren en la época más concurrida del parque por la afluencia de planes vacacionales. Lamentablemente, el parque se vio en la obligación de acortar el horario de trabajo. Solo reciben visitantes hasta las 2:00 de la tarde.

La defensa de las especies está por encima de cualquier función burocrática. “Yo amo el zoológico, debemos apoyar su protección, que todos estemos claros en que nos duele a todos lo que pasó, pero no puede seguir ocurriendo”, expresó Gandel Montiel, estudiante.

La reflexión sobre las atrocidades cometidas en este espacio para la sensibilidad hacia el ambiente y el disfrute familiar no es otra que hacer un alto a la barbarie y en total apoyo a la vida de todas las especies.

