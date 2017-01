Águilas gana 9-2 a Tigres en Maracay y se coloca 3-0 en la serie

Águilas del Zulia volvió a derrotar a Tigres de Aragua en la postemporada, esta vez en el estadio José Pérez Colmenares, de Maracay, con pizarra de 9-2. Ahora la serie está 3-0 a favor de los rapaces.

A los zulianos todo les funcionó en este tercer juego en el que conectaron 15 inatrapables y su pitcheo solo permitió dos carreras de los rivales.

Freddy Galvis fue la figura ofensiva al conectar de 5-4 (dos dobletes) con par de empujadas y dos anotadas. También destacó Ali Castillo de 4-3 con tres anotadas.

Ramón García obtuvo la victoria. La derrota fue para Alex Sanabia.

Por Tigres resaltó Dariel Álvarez de 4-2 con dos impulsadas.

Los aguiluchos han anotado 20 carreras en esta serie y han recibido 10.

Ronny Cedeño salió del juego por dolor en aductor derecho y se espera evaluación posterior para decidir si puede jugar hoy.

El jardinero Jesús “Cacao” Valdez y el lanzador Rolando Valdez se unieron al equipo. El primero viene de lograr promedio de .307 con 6 estacazos de cuatro esquinas, 25 remolcadas y 24 anotadas en 58 juegos con los Charros de Jalisco (México). Este jueves tomó turno con elevado al jardín izquierdo.

También proveniente de la liga azteca, Rolando Valdez completó 73.1 episodios en 14 aperturas con Yaquis de Obregón, abanicó a 56 rivales, dio 16 bases por bolas. Obtuvo registro de 1-8 y efectividad de 5.03, según las cifras dadas a conocer por el conjunto marabino.

Rolando Valdez abrirá este viernes: “Contento por la oportunidad que me brindan, preparado para lanzar. No tiro muy duro, no dependo de la recta sino del control, la curva y lanzar pegado”, afirmó al equipo de prensa rapaz.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com