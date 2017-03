Ambiente de fiesta reina en el “Pachencho” previo al juego entre Zulia FC y Chapecoense (Fotos)

El “Pachencho” Romero de Maracaibo se viste de gala para darle la bienvenida a la Copa Libertadores. En horas de la mañana un gran número de personas se moviliza para ofrecer un gran espectáculo para el juego entre el Zulia FC y el Chapecoense; desde la entrada pueden observarse la ubicación de varios toldos lo que da la sensación de una fiesta inolvidable, adentro, los organizadores finiquitando detalles, y más arriba en la zona Premium, entre sillas y mesas vestidas para la ocasión, las bebidas y comidas que se ofrecerán a todo el público asistente.

Afuera, en la taquilla los fanáticos en un cola que, aunque se sienta tranquila a la simple percepción de la vista, las emociones pueden sentirse. El sistema de pago en línea de las entradas que luego fueron canjeadas eliminó las expectativas de los revendedores que no se escucharon en los alrededores.

Diliana Socorro, supervisora de mundoticket.com. datalla que las entradas se han vendido de manera efectiva.

Por otra parte, Diego Vásquez, quien fue con toda su familia a comprar 15 entradas para la zona de gradas, únicas disponibles, expresó que el proceso que adquisición de las misma era totalmente fácil. “Esto está muy bien organizado: hice una cola rápida”, además agregó: “Antes era aficionado del Unión Atlético Maracaibo, Ahora apoyo 100% a mi Zulia FC como lo he venido haciendo hace tiempo”, para Vásquez la oncena petrolera ganará 3-1 a la escuadra amazónica.Hoy, el recinto deportivo tendrá las puertas abiertas para un poco más de 40 mil almas de las cuales, 35.800 ya tienen asegurado un puesto para esta noche a las 8:45. ” Estaremos aquí hasta que puedan venderse todas, los aficionados vienen para adquirir sus entradas hasta el segundo tiempo. Ayer fue el día con más venta, sin embargo hoy esperamos igual de afluencia horas antes de iniciar el partido”, dijo Diliana Socorro, supervisora de mundoticket.com.



Zulia FC sentirá desde la cancha un cántico histórico de sus hinchas. El club cuenta con el mayor promedio de asistencias en lo que va del Torneo Clausura 2017. La ilusión de ver ganar a los zulianos en su primera copa internacional, tambiénse apodera del corazón de Samy Reyes, también fanático, que no ha escatimado esfuerzos para ir a todos los partidos de los negriazules. “Hoy el Zulia gana 3-2 y no los digo por ser positivo. No podía faltar a este juego, aquí siempre voy a estar para apoyarlos.

