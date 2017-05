Andre Agassi entrenará a Djokovic para defender el título del Roland Garros

Steffi Graf, gloria del tenis femenino y esposa de la super estrella del deporte blanco Andre Agassi, informó que convenció al estadounidense para que aceptara la propuesta de entrenar a Novak Djokovic, ya que había rechazo la oferta en una ocasión, reveló el propio Agassi durante una entrevista de televisión en un canal frances.

“Dije que no a Novak al principio, pero mi esposa Steffi me dijo que quizás debería ir. Probar. En realidad, ¡puede que quisiera librarse de mí!” sonrió, el exnúmero 1 mundial.

Agassi, de 47 años, entrenará a Djokovic, actual número 2 del ránking ATP, durante Roland Garros, donde el serbio defiende su título.

“Con Novak no va a ser a largo plazo. El único acuerdo que hice fue en el Roland Garros. No es realmente un trabajo para mí, ya que me encanta hablar con Novak. Me quedaré uno o dos partidos en Roland Garros. Luego me voy de viaje con mi familia, ya que estaba planificado desde hace tiempo. Pero si puedo modificar uno o dos detalles, estoy seguro de que llegará muy lejos”, resaltó el extenista norteamericano.

