Benzema pide “explicaciones” a Deschamps por su ausencia en Francia

“Es duro”, “encuentro esto injusto porque no tengo explicación”, “me gustaría tener una conversación con el seleccionador”: Karim Benzema, que no fue convocado por Francia desde octubre de 2015, envió esos mensajes a Didier Deschamps, este jueves a través de la radio RMC.

“Por el momento, no he puesto punto final a mi carrera internacional, no quiero rendirme”, afirmó el atacante del Real Madrid, que fue descartado de la Eurocopa-2016 unos meses antes por la Federación Francesa de Fútbol (FFF), debido a su implicación en el famoso caso del presunto chantaje con un vídeo sexual contra el también futbolista francés Mathieu Valbuena.

“Es duro (no ser convocado por la selección de Francia) cuando juegas en un gran club. Amo el fútbol, los grandes partidos. Los de la selección nacional son partidos de muy alto nivel”, afirmó el delantero de 29 años, que ha vestido la camiseta de los Bleus en 81 ocasiones.

“Hace un año y medio que ya no estoy en la selección de Francia y lo llevo mal, encuentro esto injusto porque no tengo explicación”, afirmó.

“Si se habla de lo extradeportivo, de la historia de Mathieu (Valbuena), no soy culpable. He pagado por ello. Creo que ya está bien”, insistió.

“Lo que me gustaría es tener una conversación con el seleccionador, para ver si es por eso (la detención en el caso del chantaje a Valbuena) o por otra cosa”, aseveró. “La última vez que hablé con él por teléfono fue bastante antes de la Eurocopa, antes de la semifinal de la Liga de Campeones (ganada por el Real Madrid ese año)”, concluyó.

“Me dijo que no me iba a convocar. No necesitaba más explicaciones desde ese momento. Hoy, con distancia, me gustaría que me explicara por qué esto dura, me hago esa pregunta todos los días”, añadió Benzema.

Deschamps ha afirmado en repetidas ocasiones públicamente que no convoca a Benzema “por el bien de la selección de Francia”. Noël Le Graët, el presidente de la Federación Francesa, dijo a la prensa que Benzema “volverá algún día” al equipo nacional “si continúa jugando bien”.

“Deschamps no es racista”

En su entrevista en RMC, Benzema habló también sobre su controvertida declaración del año pasado acusando a Deschamps de haber “cedido a la presión de una parte racista de Francia” al no convocarle para la Eurocopa.

“No puedo lamentar esas palabras porque es verdad”, afirmó el delantero este jueves. “Es evidente. Ahora, si el seleccionador leyó mal o lo entendió mal… Pero no creo, porque habla español”, apuntó.

“En nunca caso he pensado que Deschamps es racista, ni que Le Graët sea racista. No lo he pensado ni un momento, pero esta historia es turbia. Me gustaría que me llamaran y que me lo explicaran”, insistió.

“Hacen encuestas (en las que los franceses dicen que no quieren su regreso a la selección). No sé si son verdaderas. Recientemente, me crucé en París con personas de todas las razas y lo único que quieren es que vuelva a la selección francesa”, aseveró.

En el horizonte, Benzema tiene el Mundial de Rusia-2018: “Es un objetivo, un sueño. El tiempo pasa rápido”.

