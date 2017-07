Bolt rebaja sus pretensiones de convertirse en futbolista profesional

La leyenda del esprint Usain Bolt, que se retirará de las pistas tras el Mundial de Londres (del 4 al 13 de agosto), rebajó sus pretensiones de convertirse en futbolista profesional, este miércoles en Mónaco al margen de la reunión atlética programada para este viernes.

“No me voy a estresar con ello, aunque no he descartado completamente la idea”, explicó el jamaicano, que ha dominado las pruebas de velocidad desde 2008.