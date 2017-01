César Farías: “Es un privilegio para Maracaibo contar con Juan Arango”

La zurda de Juan Arango volverá a poner a bailar el balón por los campos de Venezuela… con el Zulia FC. El presidente del club, César Farías, hizo oficial este viernes el regreso del mítico mediocampista al país para defender los colores del conjunto petrolero.

“Es el fichaje del año en América”, resumió Farías sobre el arribo de Arango, máximo goleador en la historia de la Vinotinto, cuyo nacimiento futbolístico ocurrió gracias al sucrense con el club Nueva Cádiz, renombrado Zulianos.

“Desde hace más de dos meses era un hecho que si clasificábamos a la Copa Libertadores, Juan Fernando Arango estaría con nosotros. Solo teníamos que planificar algunas cosas”, explicó el ex seleccionador nacional, en una rueda de prensa realizada en el estadio La Victoria.





Con Arango estarán en el elenco negriazul Yohandry Orozco y Renny Vega. Ratificó el presidente que su hermano Daniel asumirá las riendas del equipo, mientras que César “Champion” Marcano se unirá a Farías en The Strongest de Bolivia, club que sacó campeón en diciembre pasado.

Además, los zulianos tendrán en su plantel al defensor y mediocampista marfileño Hervé Kambou, de 31 años y ficha del Sport Boys de la segunda división de Perú.

“Buscamos que la experiencia de estos jugadores nos lleve a un puerto seguro (…) La falta de experiencia internacional la estamos cubriendo con el retorno del jugador más importante de la historia del fútbol venezolano, Juan Arango”, recalcó el timonel.

“Juan está un piso más arriba de todos los jugadores, incluso de todos los entrenadores que hemos estado afuera”, consideró Farías. “Es un privilegio para la ciudad contar con estos jugadores”.

Arango aún no entrenará con el equipo, aunque será parte de la tripulación que realizará la pretemporada en Buenos Aires, del 14 al 23 de enero. “Tiene aún algunos compromisos con su documental –Arangol, estrenado en diciembre pasado-, pero es un profesional, se mantiene fresco”.





Farías llegó al estadio La Victoria –rescatado gracias a los trabajos del club petrolero- acompañado de su hermano Daniel y Lino Alonso. Daniel, que como técnico logró un doblete Copa-torneo Apertura con Deportivo Anzoátegui, no ofreció declaraciones ya que aún está a la espera del finiquito de su vínculo con The Strongest, donde ejercía como asistente.

Zulia FC clasificó a la primera Copa Libertadores de su historia con “Champion” Marcano como director técnico, alcanzando el doblete Copa Venezuela-torneo Clausura. En el torneo continental estará en el grupo 7 con Chapecoense de Brasil, Lanús de Argentina y Nacional de Uruguay.

El presidente de la institución explicó que los cambios en el plantel han sido mínimos. Las únicas salidas –hasta ahora- son las de Giovanny Romero, Jesús “Patoncito” González y Edixson González. Los argentinos Luciano Guaycochea, Sergio Ezequiel Unrein y César Daniel Gómez volverán con el cuadro petrolero.

Reiteró que se opone a la salida de Jefferson Savarino, a menos que llegue una oferta que satisfaga al club: “Zulia FC quiere ser un equipo vendedor de jugadores, pero si no llegan buenas ofertas, lo mejor es que se queden. Savarino debe quedarse, jugar una Copa Libertadores y salir de una mejor forma. Muchos futbolistas se fueron antes de tiempo y regresaron con las tablas en la cabeza”.

Sobre su hermano Daniel, flamante técnico del equipo, apuntó: “Tiene personalidad propia, nombre propio. Por algo lo llamó el Caracas FC, Deportivo La Guaira, Carabobo FC. Nosotros aprovechamos para que él viniera a respaldar este proyecto”.

“Fue una decisión consensuada con ’Champion”, develó Farías. “Él (Marcano) fue mi primer asistente en Nueva Cádiz y mi compañero cuando él era la estrella del Monagas y yo un juvenil. Seguirá con nosotros, queremos lo mejor para él. Además, está pasando por una situación de salud difícil con su señora. Queremos que tenga más tiempo para manejarla”.

El sucrense conversó en la mañana con el gobernador del estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas. El tema principal: las refacciones al “Pachencho” Romero. “Yo veo los arreglos posibles”, indicó Farías. “Los vamos a hacer posibles. No vamos a pensar en un plan B. Tenemos fe”.

Sobre Manuel Arteaga, Farías cerró las puertas: “No es el mismo que estuvo en el Zulia FC”, cuando se erigió en goleador en el año 2015. “Viene muy irregular en los últimos tiempos. No estamos dispuestos a pagar la cláusula de rescisión con The Strongest”.

En lo deportivo, y con el buen humor siempre presente, Farías se atrevió a pronosticar que Zulia FC y The Strongest jugarían la final de la Copa Libertadores de América 2017. “Si me toca jugar contra el Zulia FC voy a querer ganar. Hasta en una caimanera se me puede soltar la cadena por ganar. En lo que sea quiero ganar. Es parte de mi temperamento”.

Sobre un posible conflicto de intereses –él como presidente del Zulia y entrenador de The Strongest- fue directo: “Eso está en manos de mis abogados internacionales”.

