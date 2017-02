Criollos de Caguas son los nuevos campeones de la Serie del Caribe

Los Criollos de Caguas se coronaron campeones de la Serie del Caribe, tras derrotar 1-0 a las Águilas de Mexicali en 10 entradas, en el Nuevo estadio de Tomateros en Culiacán.

Puerto Rico vuelve a ganar el clásico caribeño, luego de 17 años sin conseguirlo. Caguas logra su cuarta corona en el Caribe, sumándole los títulos obtenidos en 1954, 1974 y 1987.

Los Criollos embasaron par de corredores en base en el primer acto, con el sencillo de Ivan De Jesus y el doble de David Vidal, pero fallaron Rusney Castillo y Ruben Gotay. El abridor boricua dominó a los tres bateadores de Águilas.

En el segundo acto, el abridor mexicano retiró la toletería de Puerto Rico por la vía rapida. Ronnier Mustelier bate para dobleplay para culminar el episodio para los aztecas

David Vidal fue guillotinado por el serpentinero azteca, dejando un correr en base. En la baja del tercero, la defensiva de los Criollos consigue otra doble matanza para finalizar el tramo.

Héctor Velazquez dominó con facilidad a los peloteros de Criollos en el cuarto.Chris Roberson fue ponchado para ser el último out de las Águilas mexicanas.

Nuevamente no pudo ligar la ofensiva de Criollos con dos hombres en base en el quinto acto, entretanto el pitcher Adalberto Flores sigue maniatando a los bates aztecas, dominando a los peloteros del conjunto mexicano que entraron a la caja de bateo.

Héctor Velazquez no tuvo problemas para sacar los tres outs del sexto, con dos elevados y un roletazo. Xorge Carrillo conectó sencillo y rompe el no hit no run al lanzador Adalberto Flores. Ramon Ríos falla con roletazo a segund base para generar el tercer dobleplay de la defensiva de los Criollos.

Jonathan Morales entregó el último out del séptimo de los Criollos con elevado al camarerorapaz. Adalberto Flores abandona el juego debido a una ampolla en la mano de lanzar, y Andrés Santiago lo sustituye completando la entrada ponchando a Retherford.

Los tres bateadores de Criollos fueron dominados, con dos abanicados por el pitcher de las Águilas. En la parte baja del octavo, los aztecas pusieron dos corredores en base, pero lograron conectar el batazo.

Yadiel Rivera comienza el décimo episodio con un doblete, luego avanzó a la tercera base con un toque de bola de Jesmuel Valentin, y posteriormente vino Jonathan Morales ha vestirse de héroe con un elevado de sacrificio para llevar a la goma a Rivera, siendo la carrera del campeonato.

Miguel Mejía retiró los tres bateadores. Jesus Castillo falla con línea al campocorto para que los Criollos de Caguas celebre su cuarto título del Caribe, siendo el 15to de la delegación de la “Isla del Encanto”. Miguel Mejía fue el pitcher ganador de este partido. Jake Sánchez cargó con la derrota.

“Demostramos que tenemos buen equipo. Estoy emocionado de haber anotado y, como yo digo, no hay que llegar primero sino hay que saber llegar”, declaró Rivera al final del partido.

