Cristiano Ronaldo: los niños sirios son los “auténticos héroes”

Para Cristiano Ronaldo, ídolo de millones de niños en el mundo, los “auténticos héroes” son los niños sirios y no él, según afirmó en un vídeo grabado para la ONG Save The Children sobre el conflicto que asola el país de Oriente Próximo desde hace cinco años.

“Buenos días, este mensaje es para los niños de Siria. Sabemos que habéis sufrido mucho. Puede que yo sea un futbolista muy famoso, pero los auténticos héroes sois vosotros”, declaró el cuatro veces ganador del Balón de Oro.

“No perdáis la esperanza, el mundo está con vosotros. Pensamos en vosotros, os doy mi apoyo”, añadió el atacante portugués del Real Madrid.

El mensaje forma parte de una campaña lanzada por la ONG para recoger medicamentos, comida y proporcionar ayuda psicológica para los niños sirios.

Al menos 15.000 niños figuran entre las más de 300.000 personas que han fallecido por el conflicto en Siria en los cinco últimos años, según varias organizaciones.

Para Nick Finney, de Save The Children, “Cristiano Ronaldo no es únicamente una de las estrellas del deporte más conocidas del mundo, sino también un portador de esperanza millones de muchachos y muchachas de todo el mundo. Los niños de Siria necesitan esperanza desesperadamente”.

Vía NAD/www.diariorepublica.com