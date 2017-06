Cristiano Ronaldo presentó a sus gemelos Eva y Mateo

El jugador estrella del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, se convirtió en padre por segunda vez el pasado 8 de junio y finalmente este jueves 29 de junio presentó a sus gemelos a través de sus redes sociales.

Eva y Mateo son los nombres de los gemelos del jugador, quien ya era padre de Cristiano Jr. “Feliz por poder tener en mis brazos a los dos nuevos amores de mi vida”, dijo el jugador portugués, que viajó a Madrid este mismo jueves tras obtener permiso de la Federación portuguesa para abandonar la Confederaciones.

El miércoles pasado, el jugador había confesado por primera vez que había sido papá de dos bebés y que recién entonces había podido viajar a conocerlos para, finalmente, traerlos a su hogar en Portugal.

“He estado al servicio de la Selección nacional, como siempre sucede, de cuerpo y alma, incluso sabiendo que mis dos hijos habían nacido. Lamentablemente no hemos logrado alcanzar el principal objetivo deportivo que queríamos pero estoy seguro de que le seguiremos dando alegrías a los portugueses. El presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol y el Selector nacional han tenido hoy un gesto que me ha emocionado y que no olvidaré. Estoy muy feliz de poder finalmente estar con mis hijos por primera vez”, había escrito en Facebook.

