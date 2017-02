Detectan grietas en el estadio que albergará semifinal Mundial 2018

Las autoridades rusas reconocieron este miércoles que han detectado grietas en una de las tribunas durante las obras de construcción del estadio del Zenit San Petersburgo, que albergará una de las semifinales del Mundial de fútbol de Rusia 2018.

“En septiembre de 2015 durante una inspección se detectaron grietas en el sector C a una altura de 20,2 metros”, dijo un portavoz del comité de construcción de San Petersburgo a medios locales.

Medios locales denunciaron la aparición de grietas, goteras y acumulación de agua debido a la violación de los protocolos de seguridad en materia de construcción.

Aunque las deformaciones halladas no amenazaban la integridad del hormigón, las autoridades locales procedieron a subsanar con celeridad el problema por medio del relleno de las grietas con material de la máxima calidad.

“A día de hoy no se ha registrado una expansión de las grietas y el armazón del edificio no ha sufrido alteraciones. Las deformaciones registradas no influyen en la seguridad y solidez de la construcción”, señaló el portavoz de las autoridades.

La fuente subrayó que ese problema tampoco afectará a los plazos de construcción del estadio, que también acogerá partidos de la Copa Confederaciones en junio de 2017 y de la Eurocopa 2020.

Vía Globovisión/www.diariorepublica.com