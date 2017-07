Deyna Castellanos se corona como la Jugadora del Año en la UWS

La delantera criolla Deyna Castellanos no para de brillar en el extranjero. El subcampeonato con el Santa Clarita Blue Heat FC llegó con la elección de Jugadora del Año en la United Women’s Soccer (UWS) de la Conferencia Oeste.

La venezolana se alzó con la distinción tras anotar cinco goles, ceder una asistencia y conseguir el segundo lugar en el torneo; Blue Heat cayó 1-3 ante Grands Rapids FC en la final.

Late Night News: @deynac18 nabs @UWSSoccer West Player of the Year. @nataliakuikka gets well deserved UWS West Defensive Player of the Year.

— SC Blue Heat FC (@SCBlueHeat) 28 de julio de 2017