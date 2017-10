Deyna Castlellanos hizo poner celosa a Georgina Rodríguez, la novia de Cristiano Ronaldo

La gala de los Premios ‘The Best 2017’ de la FIFA ha dado mucho de sí y cada imágen y gesto de los nominados y sus acompañantes es analizado al milímetro. La última víctima de este exhaustivo escrutinio ha sido Georgina Rodríguez.

Antes de comenzar el evento, en el que Crisitano Ronaldo se coronaba como el mejor jugador de este año, la futbolista venezolana Deyna Castellanos se acercó al crack del Real Madrid para hacerse un selfie con él, cosa que, según algunos medios, no gustó nada a Georgina Rodríguez a juzgar por su cara.

Georgina Rodríguez tenía ganas de matar a Deyna Castellanos

Por la forma en la que ignoró lo que sucedía y sus facciones, la mayoría de los comentaristas coincidieron en que Georgina Rodríguez estaba celosa por lo que estaba sucediendo. “La novia de Cristiano no luce muy contenta”, comentó un usuario.

Castellanos, venezolana y de 18 años, estaba nominada al Premio Puskas al mejor gol del año y aunque, finalmente, el vencedor fue Giraud, la joven sí pudo llevarse, al menos, una instantánea con su ídolo.

Aunque la delantera no pudo hacerse con ningún galardón se convirtió en la finalista más joven al premio The Best al que estaba nominada junto con la estadounidense Carli Lloyd y la holandesaLieke Martens.

Y Georgina Rodríguez se quedó fría y con los celos en su mente.

