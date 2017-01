El Barcelona no asistirá a la entrega del premio “The Best” y la FIFA se indigna

Los cuatro jugadores del Barça que debían viajar a Zurich para participar en la Gala de la FIFA finalmente no acudirán y se quedarán en Barcelona. Según ha informado la Cadena Cope, Messi, Suárez, Iniesta y Piqué no viajan a Suiza y no estarán esta tarde en la gala de la FIFA, en la que se entregará el premio The Best al mejor jugador del año pasado.

El club lo ha confirmado mediante un comunicado en el que explica que “con el objetivo de priorizar el partido del miércoles ante el Athletic de Bilbao, el FC Barcelona ha decidido que los jugadores no se desplacen a Zurich”.

En la FIFA, como es lógico, ha sentado mal el plantón de uno de los equipos más premiados, junto al Real Madrid, en su primera gala The Best.

Vía NAD/www.diariorepublica.com