El español Fernando Alonso evalúa irse de la Fórmula uno

El piloto español Fernando Alonso, dos veces campeón mundial de Fórmula uno, insinúa que podría abandonar esta modalidad automovilística si no encuentra un proyecto que le permita “luchar por la victoria”.

“La Fórmula Uno es todavía mi prioridad, es mi vida, y ganar el Mundial es lo que yo espero. No obstante, si no veo un proyecto que me permita luchar por la victoria, miraré fuera de la F1, pero eso es para noviembre o diciembre. Antes agotaré todas las posibilidades”, declaró a la cadena CNN.

La triple corona es una de las metas de Fernando Alonso

Fernando Alonso insistió en que quiere ganar “la triple corona” y que intentará todas las opciones para conseguirlo.

En relación con su actual equipo, afirmó: “Depende de lo competitivo que vaya a ser. Todo el mundo tiene su opinión de lo que necesitamos para ser competitivos y yo tengo la mía. Si ocurre, entonces consideraré seguir y ganar con McLaren”.

“Mi prioridad es la F1, ganar el tercer título, pero también quiero intentar la triple corona”, comentó en alusión al reto de ganar el GP de Mónaco (que ya ha ganado dos veces), las 500 Millas de Indianápolis y las 24 Horas de Le Mans.

“Podría ocurrir. Me gustaría volver allí (a Indianápolis, donde debutó este año en una carrera que tuvo que abandonar por avería), pero tal vez no en un futuro muy cercano”, explicó el piloto Fernando Alonso, quien aseguró que allí volvió a sentir “el placer de poder luchar por la victoria”.

Vía NAD/www.diariorepublica.com