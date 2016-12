El Nuevo Zulia cumple dos años de éxitos

La junta directiva de El Nuevo Zulia, comandada por su presidente César Farías y el vicepresidente Domingo Cirigliano, cumplió dos años, este mes, desde el anuncio de su llegada en el 2014, año en el que se plantó una semilla que, con mucho esfuerzo y dedicación, rindió sus frutos para convertirse en El Gran Zulia. Los títulos recientes de Copa Venezuela 2016 y Torneo Clausura 2016 fueron los logros de un club que, en menos de 24 meses, se ganó el respeto de todo el país a base de una filosofía organizacional que identifica a la región zuliana y que aspira a mantenerse en el tiempo para transformarse en una institución referente en el balompié nacional.

Del fondo hasta la cima

La directiva de El Nuevo Zulia tomó las riendas de un equipo que había culminado penúltimo en la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2014, con 11 unidades, luchando los puestos de descenso. César Farías y compañía le cambiaron por completo la cara al Zulia FC, pasando del fondo de la tabla a lograr 21 puntos en 17 fechas, en el Torneo Clausura 2015, torneo del debut de la nueva directiva. Aquello marcaria un antes y un después en la institución “petrolera”.

Desde entonces, la escuadra zuliana comenzó a repuntar, alcanzando en el Torneo Adecuación 2015 la primera clasificación histórica a una segunda fase de un certamen venezolano, posicionándose en el cuarto lugar de la tabla con 33 unidades. En dicha fase, un gol de visitante fue la sentencia en la eliminatoria frente al Aragua FC, terminando así con el sueño de seguir trascendiendo en la competición. La gloria aún debía esperar.

La trayectoria en ascenso tocó lo más alto con la llegada del 2016. Luego de quedar a tan solo una unidad de avanzar a la liguilla final, en el Torneo Apertura, se reajustó lo necesario para vivir lo que fue el mejor semestre del Zulia FC en 8 años de vida en la Primera División venezolana.

Los del Rayo del Catatumbo le regalaron a la región zuliana su primera Copa Venezuela, el primer título hasta entonces para la institución, al vencer a Estudiantes de Caracas (2-0) en la Gran Final del torneo copero ante más de 17 mil personas en el “Pachencho” Romero de Maracaibo. El marco de esta justa máxima no sería suficiente para una plantilla hambrienta de más copas.

Con 29 puntos en 19 jornadas, los marabinos se metieron por segunda vez en su historia en una segunda fase liguera, en el Torneo Clausura 2016. En el camino a su segunda final del semestre, Zulia FC mató a los gigantes del certamen eliminatoria por eliminatoria, pasando por Carabobo FC (cuartos), Caracas FC (semifinales) y Deportivo Táchira (final), para conquistar, en Pueblo Nuevo, su primer título liguero y el tan anhelado doblete, convirtiéndose en el segundo equipo venezolano en lograrlo desde el Deportivo Anzoátegui en el 2012.

A pesar de que la estrella aún deberá esperar, los dos trofeos que fueron a parar en la sede del club que hace vida en La Victoria materializaron la consolidación de un proyecto naciente y en constante ascenso en el fútbol venezolano, buscando en un futuro cercano trasladar estos éxitos a nivel internacional.

Potenciando el fútbol regional

La confianza al fútbol zuliano que le impregnó la directiva al momento de pisar tierra occidental también ha sido uno de sus puntos altos y de mayor ejemplo para todas las organizaciones del país. Con la llegada de El Nuevo Zulia, las inferiores negriazules no han parado de crecer y ahora muestran un gran nivel competitivo en las competencias nacionales.

Para muestra de ese crecimiento, lo realizado por la categoría Sub 14 de Zulia FC es sinónimo de ello, puesto que se coronó campeona de la Serie de Oro en el 2015, obtención que le otorgó la clasificación a la Copa Cocacola celebrada en Chile. En el presente año, la Sub 12 también tocó techo al alzarse con el Torneo de la Asociación de Fútbol del Estado Zulia (Afez) en el mes de septiembre. Además, las categorías Sub 16 y Sub 18 alcanzaron instancias finales de la Serie de Oro en el 2016. De la mano con El Nuevo Zulia, el fútbol menor seguirá potenciándose.

Jefferson Savarino, joya naciente en las inferiores “petroleras”, alcanzó su mejor año convirtiéndose en el goleador (13) del Torneo Clausura 2016. El tope de este constante trabajo llegó con las exportaciones de Manuel Arteaga y Andrés Montero al fútbol europeo, demostrando que, en su nueva era, el Zulia FC se ha consolidado como una institución que le permite a la élite del talento local dar el salto a las mejores vitrinas del balompié para dejar en alto el nombre de Venezuela.

Un Zulia FC para el Zulia

Todos los éxitos que ha alcanzado El Nuevo Zulia no se compara con lo más importante: crear sentido de pertenencia y rescatar a la afición zuliana de la incertidumbre futbolística. La nueva gerencia se propuso a levantar a un “Pachencho” Romero “dormido” y hacer el mayor esfuerzo posible para colmar de almas un estadio que se merece un equipo aguerrido, valiente y competitivo. El “paso a paso” como consigna ha funcionado y de qué manera.

En los últimos cuatro torneos, el Zulia FC ha estado en el podio de equipos con más asistencias en el fútbol venezolano. Incluso, fue la segunda mejor asistencia en la fase regular y la primera en toda la liguilla del Torneo Clausura 2016. En total, 162.879 personas asistieron al Coso de Grano de Oro en toda la temporada, segunda cifra más alta del año solo superada por el Zamora FC, con 175.482.

Aunado al esfuerzo realizado para reajustar el “Pachencho” Romero a sus mejores años, la directiva de El Nuevo Zulia se ha dedicado a transformar la sede deportiva, ubicada en La Victoria, con el compromiso de convertirla en un complejo de nivel internacional y de mayor comodidad logística para todo el personal del club. El reverdecimiento de la cancha ha mejorado considerablemente y se espera que para el año 2017 pueda estar habilitado para la práctica de fútbol de todas las categorías del Zulia FC.

Todo este crecimiento meteórico conducido por toda la junta directiva de El Nuevo Zulia va ligado excepcionalmente a un trabajo de autogestión formidable, ese que le regaló al Zulia dos títulos en dos años, de disfrutar del fútbol de alta competencia en su estadio y de volver a disfrutar de una competencia internacional. La Conmebol Libertadores Bridgestone 2017 espera al Zulia FC y un sinfín de cosas para, en un futuro, llegar a ser un símbolo de la región zuliana.

Nota de Prensa/www.diariorepublica.com