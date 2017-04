El Real Madrid gana al Valencia con un gol de Marcelo en el minuto 86

Victoria del Real Madrid ante el Valencia (2-1) y seguir dependiendo de sí mismo para llevarse el título de Liga. La consiguió cuando se tambaleaba en la cornisa, en los últimos minutos de partido, como tantas veces ha hecho este año. El artífice del triunfo y héroe de la remontada de hoy fue Marcelo, autor del gol de la victoria a falta de cinco minutos. Antes, el Madrid se adelantó con un tanto de Cristiano que igualó Parejo en la segunda mitad con un lanzamiento de falta sobresaliente.

El guion del partido pudo cambiar antes de que se cumpliera el minuto uno, momento en el que Santi Mina estuvo a punto de dejar helado al Santiago Bernabéu. Apenas había echado a rodar la pelota cuando un balón largo de Alves pilló descolocado a Sergio Ramos y terminó en los pies del atacante gallego, que tuvo hasta dos oportunidades para adelantar al Valencia. Falló las dos. La primera la sacó Keylor y la segunda se estrelló en el palo. Recuperado del susto inicial, el Real Madrid empezó a generar en un partido siempre abierto, con poco fútbol y mucha ida y vuelta.

No había apenas ocasiones, pero con media le valió a Cristiano. Centro perfecto de Carvajal, se anticipó el portugués y superó a Alves con un buen cabezazo a placer. Se adelantó el Real Madrid , pero no se arrugó el Valencia, bien plantado atrás y con nada que perder arriba. Los de Zidane, que sacó a su once tipo más James, recambio del lesionado Bale, no fueron capaces de cerrar el partido ni con una pena máxima que Alves detuvo a Cristiano. Y a falta de 10 minutos, en una jugada tan aislada como la del primer minuto, Parejo sí silencio al Bernabéu. Falta de Casemiro y lanzamiento a la escuadra del capitán del Valencia para poner contra las cuerdas al Real Madrid.

Se encendió el Bernabéu, deseoso de otro final con épica, y reaccionó el equipo blanco, volcado al ataque con Asensio y Morata, a los que había dado entrada Zidane. Esta vez la agonía de la parroquia blanca duró poco, hasta que Marcelo se aprovechó de una buena jugada del delantero español para batir a Alves con un remate seco con la derecha que dio la victoria al Real Madrid y le devolvió el privilegio de depender de sí mismo para levantar su primera Liga en cinco años.

Vía EP/www.diariorepublica.com