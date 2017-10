Expulsan a la futbolista Alex Morgan de Disney World

Lo que era un día libre entre amigos futbolistas terminó como una pésima experiencia para Alex Morgan, figura de la selección femenina de Estados Unidos. La estrella del USWNT fue escoltada del parque temático de Epcot (en Disney World) por el Departamendo del Sheriff de Orange County y obligada a abandonar las instalaciones por estar en estado de embriaguez.

Según TMZ, Morgan acudió a Disney con Giles Barnes y Donny Toia, futbolistas del Orlando City SC de la MLS, y otras amistades. Acudieron a Epcot con el fin de disfrutar del Festival de Comida y Vino, que cae sobre estas fechas todos los años.

El grupo de futbolistas y amigos estaban en la zona del Reino Unido y el problema surgió al irrumpir una fuerte confrontación con otro grupo en el pub de temática británica. Finalmente las fuerzas de seguridad intervinieron y fueron obligados a abandonar el parque.

Este miércoles, la estadounidense pidió disculpas por lo ocurrido en su cuenta de Twitter, con un mensaje que acabó con el hashtag #LiveAndLearn (#VivirYAprender). “Quiero disculparme por las acciones que ocurrieron durante el fin de semana. Aprenderé de lo que hizo para asegurarme de que no vuelve a ocurrir”.

Alex Morgan estuvo la pasada temporada en Europa, en las filas del Olympique de Lyon, equipo con el que logró el título de la Champions.

I want to apologize for my actions that occurred over the weekend. I will learn from this make sure it does not happen again. #liveandlearn

— Alex Morgan (@alexmorgan13) 4 de octubre de 2017