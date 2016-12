James Rodríguez se queda en Madrid, aseguró su padre

James sigue dando que hablar en el mercado invernal de fichajes que se abre en las próximas horas. Si el pasado 26 de diciembre fue su representante, Jorge Mendes, quien opinó del futuro a corto plazo del colombiano “No se va a ir en enero”, esta vez ha sido el padre del delantero, Wilson Rodríguez, quien ha desvelado los planes de James como bien recoge la web www.diez.hn: “Tiene un compromiso con el Real Madrid y tiene contrato. Se va a quedar”.

“Mi relación con James siempre ha sido buena. Lo que pasa es que a la gente le gusta hablar y cuentan cosas que no son”, asegura el padre del futbolista. “En estas vacaciones estuvimos juntos y jugamos al fútbol casi todos los días. Le vi muy feliz y se fue porque debe seguir trabajando con el Real Madrid”.