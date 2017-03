Keylor Navas afronta la crítica ante su irregular desempeño

La temporada del portero costarricense Keylor Navas con el Real Madrid repleta de irregularidad, con los mismos tantos encajados a estas alturas que en toda la pasada campaña (31), acabó provocando ante Las Palmas los silbidos de su afición, ante los que reaccionó con valentía y actitud.

Se levantó Keylor de su peor momento como portero del Real Madrid con tres paradas finales a Jesé Rodríguez para poner argumentos a su favor ante la crítica que se le venía encima después de una acción que le dejó marcado.

Sin poder reaccionar al latigazo potente de Tana en el primer tanto. Sin la fortuna de otros días en el lanzamiento de penalti de Jonathan Viera que acarició con un pie pero no pudo despejar fuera de su arco. El tercer tanto de Las Palmas en el Santiago Bernabéu fue la gota que colmó el vaso para el aficionado madridista que se ha acostumbrado a ver en prensa que la directiva ya busca un portero titular para la próxima temporada, con nombres filtrados con los que tiene que convivir en la presión Keylor.

“Soy consciente de cuándo cometo un error. No es nuevo que me piten y creo que puedo dar la vuelta a esta situación para que todos salgamos contentos del estadio”, expresó.

El guardameta ha permitido 31 tantos en 25 partidos en la presente campaña. El mismo número que recibió en 45 en la pasada. Y con el viento en contra mostró personalidad para pedir salir a hablar en la zona mixta del Santiago Bernabéu, dar la cara y lanzar un mensaje repleto de valentía. “No me voy a esconder, voy a seguir adelante, a las balas hay que ponerle el pecho”.

Vía Globovisión/www.diariorepublica.com