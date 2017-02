Luis Enrique: “No nos vamos a conformar con el empate”

El entrenador del Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha asegurado que su equipo no especulará mañana con el 1-2 de la ida, y que saltará al césped del Camp Nou con el objetivo de volver a derrotar al Atlético de Madrid para sellar su pase a la final de la Copa del Rey.

“El 0-0 a ellos no les sirve y, aunque a nosotros nos viene de maravilla, no nos vamos a conformar con el empate”, ha adelantado Luis Enrique, quien ha recordado que el Atlético sí que no puede especular con el resultado y que, por lo tanto, quizá tenga que hacer cosas diferentes a las que está acostumbrado.

