Marín: “Me traigo muchas cosas positivas a Malasia”

Carolina Marín, actual número 3 del mundo, declaró este lunes en Kuching, donde esta semana se disputa el Abierto de Malasia de bádminton, que a este torneo se trae “muchas cosas positivas” tras haber sido subcampeona el domingo en la India.

“Pese a que el día de la final (del Abierto de la India) no fue mi mejor día, la semana ha ido bastante bien; he sacado muchas cosas positivas. Me traigo muchas cosas positivas a Malasia. Espero que aquí, en Kuching, vaya genial”, dijo.

Vía EFE/www.diariorepublica.com