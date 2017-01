“No tengo dudas de que ya estoy en la historia del fútbol”: Cristiano Ronaldo

El astro portugués Cristiano Ronaldo concedió el lunes una entrevista a la FIFA en la que declaró haber pasado a “la historia del fútbol mundial”, luego de haber conquistado el galardón ‘The Best’ que le acredita como mejor jugador del mundo en 2016.

“Yo no tengo dudas de que ya estoy en la historia del fútbol. Ese era mi mayor objetivo, desde que empecé a jugar al fútbol: no ser tan sólo un jugador, sino una estrella, e intentar ser siempre el mejor. Y lo he conseguido: los títulos hablan por sí solos, tanto los colectivos como los individuales, los récords…”, indicó el delantero del Real Madrid.

Ronaldo conquistó la primera edición de los premios FIFA ‘The Best’, que otorga la instancia del fútbol Mundial, luego de haber finalizado su colaboración con la revista France Football para entregar el Balón de Oro.

El jugador luso superó al argentino Lionel Messi y al francés Antoine Griezmann.

“Ya he dicho algunas veces que posiblemente haya sido el mejor año de mi carrera. Es evidente que el título de la selección ayudó mucho, al ser la primera vez en la historia que Portugal gana ese trofeo (el de la Eurocopa 2016). Y eso hace que el año sea especial. Y también con el Real Madrid, con la Liga de Campeones y el Mundial de Clubes, para terminar el año de la mejor manera. Es decir, ha sido un año espectacular, sin duda el mejor que haya tenido nunca desde que empecé a jugar al fútbol”, añadió el laureado jugador del Real Madrid.

Preguntado sobre la posibilidad de redirigir su carrera hacia los banquillos luego de su retirada, Ronaldo no se mostró convencido, pese a que se le vio activo dirigiendo a sus compañeros en la final de la Eurocopa después de haber abandonado por lesión el terreno de juego.

“Nunca se sabe. No sé lo que ocurrirá en el futuro, pero en estos momentos no me veo siendo entrenador”, zanjó el delantero.

