Piqué comparte clases en Harvard con el astro de la NBA CJ McCollum

Gerard Piqué defensor central del Fútbol Club Barcelona, llegó a la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts para realizar un curso sobre el negocio del deporte, los medios y el entretenimiento.

En el primer día de clases, al entrar al aula, se encontró con sus compañeros entre los que hay responsables de grandes empresas mundiales o algún ejecutivo de Google, allí también compartió con un jugador estelar de la NBA como compañero de clase.

El astro de los Trail Blazers de Portland, CJ McCollum, promedió esta temporada 23 puntos por partido y ha sido candidato para participar en su primer ‘All Star’. Luego de conversar con el futbolista, el escolta de Ohio compartió en sus redes sociales una foto con Gerard Piqué y otros compañeros de estudio en uno de los descansos de clase.

.@KatieHolmes212 @3gerardpique @CJMcCollum @jamieheaslip, Rashean Mathis share their perspectives with entertainment and sports execs #BEMS pic.twitter.com/9c2CLh6kW5

— Harvard Business (@HarvardHBS) May 31, 2017