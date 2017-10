Pique tuvo un recibimiento hostil en entrenamiento con ‘La Roja´

En medio de pitos, abucheos e insultos fue recibido Gerard Pique al entrenamiento que tuvo la selección española de fútbol, en el campo de Las Rozas.

El amargo recibimiento proviene luego de los fuertes disturbios que hubo este domingo 1 de octubre en Cataluña con la realización de un referendo independentista que intento ser impedido por el gobierno español.

El central del FC Barcelona, al finalizar el partido disputado frente a la Palmas este domingo expresó:“Hoy ha sido mi peor experiencia como profesional. Ha sido un día muy duro, familias y niños han intentado ir a votar y la policía… en fin las imágenes hablan por sí solas. Soy y me siento catalán y hoy más que nunca me siento orgulloso de la gente de Cataluña… No ha habido ningún acto de agresión y han tenido que venir la policía y la Guardia Civil para que eso sucediera”, lamentó entre lágrimas.

La mañana de este lunes 2 de octubre, el campo de entrenamiento de “La Roja” se observaban pancartas de fanáticos rechazando las declaraciones de Pique. “Mi mama dice que para independizarse hay que irse de casa”, apuntó una de las cartulinas en contra del culé.

En medio de las redes sociales, seguidores la selección de fútbol manifiestan no entender la postura del central de jugar para la selección española y al mismo tiempo apoyar las intenciones de independencia de Cataluña sobre España.

“Si debo ir o no a la selección, no es una cuestión patriótica. Lo que hay que hacer es ir y rendir al máximo. Si creen que soy un problema, no tengo ningún problema en dar un paso al lado”, concluyó el central este domingo luego del partido donde el FC Barcelona ganó 3-0 en un Camp Nou totalmente vacío.

