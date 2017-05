Pitada e insultos a Gerard Piqué en Mutua Madrid Open de tenis

Gerard Piqué, jugador del Barcelona y de la Selección nacional, acudió al Mutua Madrid Open de tenis este lunes y presenció el encuentro que David Ferrer disputó frente al kazajo Kukushkin. En el momento en que la imagen de Piqué salió en los marcadores, una buena parte del público le silbó. También se escucharon algunos insultos y gritos de “¡Hala Madrid!”.

Piqué, con camiseta negra y sentado con cuatro personas en un palco de uno de los fondos del recinto, aguantó estoico el chaparrón y siguió viendo el emocionante partido de su amigo Ferrer, que se fue al tercer set tras un tie-break.

La figura de Piqué siempre ha estado envuelta en polémica por sus alusiones al Real Madrid. La última fue cuando, tras un Francia-España de selecciones en Saint Denis, el central dijo: “No me gustan los valores que transmite el Madrid. A sus jugadores les aprecio muchísimo, alguno incluso es amigo mío. Lo que no me gusta es ver a las personalidades que hay en el palco y cómo se mueven los hilos de este país. La señora que imputó a Messi, a Neymar y que da un trato diferencial a Cristiano se sienta al lado de Florentino Pérez”.

Vía AS/www.diariorepublica.com