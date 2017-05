Por un punto y en los segundos finales los Wizards vencieron a los Celtics

Foto: Cortesía @WashWizards

Noche de sorpresa no apta para cardiácos resultó ayer el encuentro entre los Wizards de Washington y los Celtics de Boston, en una jornada que por presagio de los visitantes quienes entraron de negro anunciando una muerte que no se logrò cumplir, por lo menos no en esta justa.

La anotación de triple de John Wall en un final de película fue el que permitió que los Wizards cancelaran la cita con los que los fanáticos de su rival los Celtics ya tenían la seguridad que iban a asistir.

El jubiloso anotador de tez oscura y un metro noventa y tres de estatura o seis pies, según la unidad de medida que se use, se paró encima de la mesa del anotador oficial y se levantó la camiseta dando un grito de júbilo que a más de uno le recordó a los cantos de los guerreros que lo usaban en los primeros tiempos para ahuyentar a la muerte y animar al resto de su compañía a seguir en la batalla.

Anotación

Wall encestó su triple a 3,5 segundos del final para voltear el marcador y lograr superar por un tanto, 92-91 a los Celtics de Boston, un resultado que lleva la semifinal de la Conferencia del Este en un séptimo y decisivo choque.

La estrella de la noche se recuperó de un mal inicio, en el que encestó sólo uno de 12 tiros de campo-

Después del encuentro, Wall en encuentro con la prensa le dedicó un comentario especial al desplante de los Celtics, tras su llegada vestidos para un funeral “Me pareció divertido. Fue como una imitación de lo que hicimos”, dijo el portador del nùmero dos en su camiseta, esto mientras recordaba que su propio equipo hizo un gesto igual en un partido de la temporada regular ante Boston, en una rivalidad que crece cada vez más.

“Todo lo que queríamos era un partido más y lo conseguimos”, recalcó Wall.

Bradley Beal lideró el ataque de los Wizards con 33 unidades. Los hombres altos de Washington se combinaron para aportar 23 de los 26 puntos de un cuarto periodo de ida y vuelta.

Thomas y Avery Bradley terminaron con 27 unidades cada uno, mientras que el pívot dominicano Al Horford contribuyó con 20 puntos, seis rebotes y tres asistencias en 37 minutos por los Celtics.

El séptimo partido de jugará en Boston el pròximo lunes, y el ganador enfrentará a LeBron James y los Cavaliers de Cleveland en la final de la Este con un descanso de dos días.