Rafa Nadal, favorito para ganar Madrid, sufre una otitis

El último viernes, Rafael Nadal se despertó en plena madrugada con un severo dolor en el oído que hizo que cancelase su comparecencia ante los medios, programada iniciamente para el domingo. A pesar de entrenarse con toda normalidad, decidió aplazar la rueda de prensa hasta hoy al mediodía, de modo que había expectación por saber cómo se encontraba el gran favorito para alzar el trofeo en el Caja Mágica. “No es nada importante ni que deba preocupar a nadie”, tranquilizó el número cinco, que debido a este contratiempo debutará el miércoles, un día más tarde de lo que tanto él como la organización pretendían.

Lo hará frente al italiano Fabio Fognini, viejo conocido, rival de doble cara; capaz de lo mejor y lo peor, en función del día. Sin embargo, en este último encuentro con Nadal las preguntas fueron por otros derroteros. Lo primero, el oído. “Me levanté el viernes, a eso de las tres de madrugada, con bastante dolor. Visité al doctor al día siguiente y creo que tengo una otitis. No es nada importante, pero es la primera vez que me pasa en mi vida y la verdad es que es molesto. Te hace estar todo el día con molestias, te genera dolor de cabeza y a veces te mareas, pero he entrenado bien y hoy me encuentro mejor que ayer, así que no creo que sea un problema”, comentó.

Se le cuestionó de soslayo por el cuadro que le ha tocado en Madrid, exigente a priori, y fue claro en ese sentido: “No es el soñado, pero juego en casa y eso siempre es un plus”, indicó el de Manacor, que una vez más repitió que las cosas van por buen camino (“estoy muy contento por el comienzo del año, han sido unos meses muy buenos. Faltaba un título y se ha conseguido”) y que a su vez demandó contención, mesura, porque lo que pueda ocurrir mañana, “no lo sé”, recalcó en un par de ocasiones.

Desde un punto de vista técnico se le planteó su mejora con los segundos servicios –es el mejor del curso, con un 59% de éxito–. Admitió que es uno de los apartados en los que él y su equipo están insistiendo desde hace tiempo y aprovechó el análisis para tratar de rebajar la euforia, en ínices muy elevados a solo tres semanas del comienzo de Roland Garros. “No hay que volverse loco ni empezar a analizar cosas de que ahora se hace mejor esto o lo otro… Básicamente lo que se hace mejor es que he jugado mejor de lo que lo hice en 2015. El año pasado también venía jugando bien, pero me lesioné. No hay que engañarse ni querer pintar lo de ahora tan bueno ni lo de antes tan malo”, solicitó.

Y luego, cuando había intentado evitar previamente hablar sobre el último volantazo de Djokovic, acabó diciendo que si el serbio ha decidido desprenderse de su equipo de toda la vida es por que le conviene al fin y al cabo. “Yo no puedo analizar cómo afectan los cambios en Novak. Si él cree que lo necesita será así. Yo no puedo hablar sobre cosas que no conozco. Quizá puedas preguntárselo a él”, señaló a un periodista, incidiendo en que él nunca ha hecho grandes modificaciones en su staff técnico. “Yo nunca he cambiado mi equipo, así que es difícil de analizar para mí. Este año he incorporado a Carlos y ha sido positivo. Él ya me conocía muy bien a mí y al resto del eqjuipo un gran cambio”, matizó el ganador de 14 grandes, al que en la distancia corta se le aprecia fino, fino, fino.

Vía deportes.elpais.com/www.diariorepublica.com