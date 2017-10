Rafael Dudamel renovó hasta 2022 como técnico de la Vinotinto

El seleccionador nacional de Venezuela, Rafael Dudamel, continuará comandando a la Vinotinto hasta el año 2022, luego de llegar a un acuerdo para la renovación de su contrato. Dicho pacto fue oficializado este lunes por el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Laureano González, quien se encuentra satisfecho con la labor que realiza diariamente el estratega y su cuerpo de trabajo en la selección.

Para el dirigente, múltiples aspectos fueron vitales para el alargue de la estadía del estratega y los revela. “Nosotros ya venimos trabajando con Rafael Dudamel desde el año 2015, esto no es una novedad, todo el proceso de 2016 preparando a la selección sub-20, la incorporación de Rafael Dudamel en el 2016 a la selección absoluta, la Copa América Centenario y el resto de las Eliminatorias que estamos por culminar con la actuación de la selección ante Paraguay; todo esto tiene para nosotros una significación de continuidad, ya nosotros habíamos hablado en el mes de marzo sobre la continuidad de Rafael Dudamel para el proceso 2022, por supuesto, en algún momento con esas críticas naturales, pues siempre habrán opiniones contradictorias en cuanto a qué aspiramos y esperamos sobre nuestros técnicos, pero nosotros estamos en un camino de la construcción de una selección con raíces, con continuidad, con coherencia y sobre todo, con mucho espíritu de grupo solidario entre sí mismo, que es básico para el nivel de fútbol que nosotros tenemos”, indicó.

“Nosotros no podemos hacer una selección de súper estrellas, porque todavía no las tenemos y a lo mejor el día que la tengamos, tampoco nos da resultados. El tema estaba por pasar, de saber si íbamos a tener las condiciones económicas para todo el proyecto que presenta Rafael Dudamel; él no es un problema de la contratación o de las aspiraciones que tenga él como técnico de la selección nacional, sino que el plan de trabajo presentado también implica una inversión importante, porque es un trabajo que no debe paralizarse independientemente de que terminemos en esta semana la Eliminatoria del Mundial Rusia 2018, sino que es una continuidad en función a Catar 2022”, prosiguió.

González destaca el tiempo existente para conquistar los objetivos trazados. “Es decir, tenemos cuatro años y un poco más por delante para seguir construyendo esta esperanza; hoy por fin, después de muchos análisis, de buscar también quienes son los que van a sostener este proyecto y de poder conversar con ofertas concretas de algunos sponsors, logramos concretar con Dudamel los aspectos económicos de la contratación de él y todo su equipo de trabajo, porque algunos están pensando que es que solamente Rafael, pero también es su equipo de trabajo, que es un equipo importante y consistente. Es un equipo de 20 personas aproximadamente que de carácter permanente están trabajando tanto en la selección absoluta como en la selección sub-20, en la que en este momento somos subcampeones del Mundo y preparando la nueva etapa y ciclo que debe culminar en el Mundial de 2019. Hoy la noticia para el país es que concretamos definitivamente con Rafael Dudamel los aspectos económicos y logísticos para los próximos cuatro años, que es el proceso para Catar 2022”, argumentó.

Vía NAD/www.diariorepublica.com