Rafael Nadal: Partidos a tres sets no es solución para Copa Davis

La introducción de partidos de tres sets en la Copa Davis no será suficiente para detener el drenaje de los mejores talentos del torneo mundial de tenis de 117 años de vida, dijo el astro español Rafael Nadal, antes de su participación en el Masters de Indian Wells.

Nadal, que ayudó a España a ganar los títulos de la Copa Davis en 2004, 2008, 2009 y 2011, dijo haber instado a la Federación Internacional de Tenis a considerar las radicales reformas al histórico evento.

Pero los planes anunciados esta semana para reducir los encuentros de cinco a tres sets, y posiblemente acortar los topes de tres a dos días, no van lo suficientemente lejos, según Nadal.

“En mi opinión, no se trata de partidos de tres o cinco sets. Se trata de que no podemos tener un campeón de la Copa Davis cada año”, dijo Nadal al explicar el desgaste que esto representa para los jugadores de élite en un circuito tan exigente como la ATP.

“Eso devalúa la competencia. Si los mejores jugadores no están jugando muy, muy a menudo, entonces estás haciendo algo que no es bueno”, añadió.

Nadal dijo que la ITF se ha centrado demasiado a menudo en el “cuadro pequeño” y estaba demasiado satisfecha de tener una final de la Copa Davis con un gran nombre, aunque los mejores jugadores se alejaban de las rondas anteriores porque no encajaban con sus horarios de gira.

Vía Globovisión/www.diariorepublica.com