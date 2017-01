Se retira el técnico holandés Louis Van Gaal

El técnico holandés Louis van Gaal anunció su retirada del fútbol profesional por “razones familiares” tras más de 30 años en los banquillos, informó este martes en el diario de su país De Telegraaf.

“No creo que vuelva al oficio de entrenador”, declaró el extécnico de Ajax, Barcelona, Bayern de Múnich y Mánchester United, entre otros, además de exseleccionador de Holanda.

El United fue el último equipo del ‘Tulipán de hierro’, como se le conocía por su seriedad y su profesionalidad, aunque desde que fue despedido de Old Trafford al finalizar la pasada temporada ha recibido ofertas muy lucrativas, entre ellas una de 50 millones de euros por tres años, procedente de un club chino, según el periódico.

“Han pasado tantas cosas en mi familia que es hora de afrontarlas”, justificó Van Gaal, de 65 años, que recientemente sufrió la muerte repentina de uno de sus yernos, indicó De Telegraaf.

Tras abandonar Old Trafford Van Gaal no descartó seguir en activo. “Dije en su momento que paraba, después cambié inteligentemente a ‘permiso sabático’, pero ahora no creo que vuelva” a entrenar.

“Ya lo quise haber dejad otras el Mundial” de Brasil en 2014, donde llevó a Holanda hasta el tercer puesto, “pero de repente apareció Inglaterra y era un país magnífico que aun no estaba en mi currículum”.

Con el United acabó en el puesto 12 en la Premier League, pero ganó la FA Cup, el primer título del club desde la retirada de Sir Alex Ferguson en 2013.

Preguntado por sus sueños, Van Gaal aseguró haberlos “cumplido todos”. “No voy a fanfarronear, pero hay que mirar todos los países donde trabajé, los clubes a los que entrené y poco más quedaba por hacer”, concluyó.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com