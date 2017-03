Simeone: “Cuando oigo el himno de la “Champions” me viene dolor”

El técnico de Atlético de Madrid, Diego Simeone, afirmó que cada vez que oye el himno de la ‘Champions’ le “viene el dolor” por las dos finales perdidas de ese torneo, pero que esa dolor también es el acicate para seguir intentándolo.

“Cuando oigo la ‘Champions’, me viene el dolor, pero el dolor es nuestra fuerza para volver a intentarlo”, dijo el ‘Cholo’ en una entrevista con la cadena Onda Cero en la madrugada del martes.

El técnico rojiblanco no dudó en calificar como un “fracaso” la final de la Liga de Campeones del pasado año en Milán en la que cayeron en los penales ante el Real Madrid (5-3 tras 1-1).

“Para mí fue un fracaso, porque cuando te ilusionas por algo y no llegas es un fracaso”, dijo, insistiendo en que “tenía por objetivo ganar la ‘Champions’ y no la gané, me dolió muchísimo”.

“Sinceramente yo no sabía si tenía la fuerza para seguir con este grupo. Perdí dos finales de ‘Champions’, cualquier entrenador se hubiera ido”, añadió, recordando su rueda de prensa después de aquel partido en la que parecía abrir la posibilidad de no seguir al frente del Atlético.

“La temporada más difícil”

El técnico rojiblanco admitió que esa segunda final perdida tras la de 2014, también frente al Real Madrid, junto a las lesiones ha hecho de esta temporada “la más difícil de todas” desde que llegó al Atlético en 2011.

“Esta temporada es las más difícil de todas, desde que ayer Sime (Vrslajko) se lesionó, hasta el pasaje de perder a dos mediocampistas como Augusto (Fernández) y Tiago (Mendes) para casi toda la temporada, a perder a (Jan) Oblak los meses más importantes de la temporada, el reinventarnos continuamente para seguir compitiendo”, explicó.

“La realidad, más allá de noviembre y diciembre, que fueron los meses más complicados, es que esto es como se termina, y a nosotros nos valorarán por los objetivos a final de temporada. Había que trabajar, buscar soluciones y a partir de ahí encontrar respuestas para que el equipo se encontrara mejor en el campo”, dijo Simeone, cuyo conjunto marcha en la cuarta posición liguera y es cuartofinalista en la Liga de Campeones.

“Tengo un desafío para mí cada vez más emocionante. La final de la ‘Champions’ nos golpeó, el que diga que no, es mentira, otro equipo el haber caído dos veces tal vez sería irrecuperable, y este equipo sigue ahí, otra vez peleando, otra vez compitiendo, y luego será lo que tenga que ser, pero peleando”, añadió Simeone.

Algún día Argentina

El técnico también se refirió a su delantero francés Antoine Griezmann, del que afirmó que “es rapidísimo, tiene una velocidad para entender lo que el equipo necesita, que a mí me pone más feliz como entrenador”.

“Él necesita estar contento, sentirse bien y decirle cosas concretas, cuando le dices dos cosas, las retiene y las ejecuta”, añadió Simeone, que reiteró su deseo de entrenar a la selección argentina en algún momento futuro.

“Dentro de mis ideas como entrenador está claro que me gustaría dirigir a la selección argentina, pero hoy no veo esa situación, es difícil para mí, para lo que a mí me gusta”, explicó.

“Me gusta estar todo el día ahí, en el campo, estar continuamente compitiendo, y la selección eso no te lo da, te da el Mundial, te da la Copa América”, dijo Simeone, afirmando que cuando llegan esas competiciones “las sensaciones aparecen, pero la realidad es que hoy siento que tengo que mejorar como entrenador”.

“Me gustaría llegar a ese lugar en una tranquilidad mía diferente en cuanto al entrenador, me gustaría llegar como llegó Luis (Aragonés, exseleccionador español), charlando como si fueses un amigo, llegar a esa situación más grande”, dijo antes de concluir con un “hay que ver si en ese momento me quieren”.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com