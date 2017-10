Simone: “Barcelona se ha reinventado muy rápido tras la salida de Neymar”

El Barcelona ha logrado “reinventarse” a pesar del “golpe duro” de la salida de Neymar al París Saint-Germain, señaló este viernes en rueda de prensa el técnico del Atlético de Madrid Diego Simeone, en la víspera del duelo ante los azulgranas en Liga.

“Se ha reinventado de manera muy rápida, sobre todo tras el duro golpe de la salida de Neymar. Esto se explica por los futbolistas que tiene el equipo. No quieren dejar de ganar, es lo que les hace competitivos, por eso son ‘cracks’”, dijo el argentino.

Simeone explicó cómo ha cambiado el Barcelona: “Vuelve a reacomodarse, reinventarse, un poco más volcado al estilo que tenía el Bilbao (antiguo equipo del técnico Ernesto Valverde) que jugaba 4-4-2, con cuatro centrocampistas, pero las características de Messi y Suárez que ofensivamente, estando lejos de cualquier trabajo defensivo, te pueden hacer un lío en cualquier momento”.

El desplazamiento del Barcelona al nuevo estadio del Atlético, el Wanda Metropolitano, es el primero del club azulgrana tras el referéndum de autodeterminación de Cataluña del 1 de octubre, una consulta prohibida por la justicia y marcada por la violencia policial, que condujo a una declaración de independencia, inmediatamente suspendida, por el presidente catalán Carles Puigdemont.

“No quiero entrar en situaciones que más que deportivas son políticas. Tengo mi pensamiento pero no me lo guardo para mí porque aparte no ayuda en nada de lo que diga”, dijo Simeone.

El Barcelona, que cuenta siete victorias en siete partidos, es el líder de la Liga con 5 puntos de ventaja sobre el Sevilla, segundo. El Atlético es cuarto a seis de los azulgranas.

