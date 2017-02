Titanes FC ya se prepara para visitar a Ureña SC

Después de debutar en casa con una gran victoria ante Atlético Guanare en lo que fue la segunda jornada del Torneo Apertura 2017 de la segunda División del fútbol venezolano, Titanes Fútbol Club se alista para su próximo compromiso, el cual disputará el sábado 18 de febrero cuando visite a Ureña SC.

Con gran entusiasmo y energía, los dirigidos por José “Patón” González comenzaron este martes a preparar el compromiso ante el cuadro fronterizo, haciendo gran hincapié en el aspecto físico del grupo.

En el partido ante Guanare, el rendimiento del plant fue notable, y Darío Vera, espigado golero que fue titular ante los llaneros, no fue la excepción.

El portero está complacido por el hecho de que el grupo haya tenido un buen desempeño sobre la cancha. Vera expresó que la parte física hay que seguir trabajándola para continuar en la ruta ascendente. “Hay que seguir mejorando la parte física.

No es un secreto que no tuvimos una pretemporada que se pueda decir que fue la mejor. Comenzamos un poco tarde, pero poco a poco y con las piezas que se han ido sumando, el equipo va mejorando y con el trabajo entre cuerpo técnico y jugadores, y con la mejor disposición, vamos a ir sacando esto. Del partido ante Guanare rescató el sacrificio que dio todo el equipo, pero cada compañero que jugó una posición que no era la de él pudo sacar la garra, y el esfuerzo y sacrificio para poder sacar ese partido adelante”. Ya pensando en el compromiso ante Ureña, el equipo ha tomado el Complejo Deportivo La Rotaria como trinchera, considerando que el equipo tachirense juega en un campo sintético. Al respecto, el cancerbero Vera apuntó: “Estamos con la mejor disposición, a las órdenes del profesor González. Esta semana venimos a trabajar en una cancha sintética como La Rotaria, ya que eso es más o menos lo que nos encontraremos allá en Ureña. Ya varios compañeros de equipo han tenido la oportunidad de jugar en esa cancha, en esa ciudad, y sabemos que es un partido difícil.

Realmente todos los duelos son difíciles, pero hay que afrontarlos de la mejor forma, con la mejor disposición, y buscar primero el arco en cero, y los tres puntos que son vitales”.

Otros de los jugadores que vio acción ante el conjunto guanareño, y mostró un buen accionar en cancha, fue el volante ofensivo Cristofer González, también ha manifestado su alegría por haber sumado de a tres el pasado fin de semana, y ya pensando en el sábado señala que: “El grupo está entrenando al cien por ciento. Estamos trabajando aquí en La Rotaria para acoplarnos a la cancha, porque allá (Ureña) hay un campo sintético. Nos estamos enfocando en los perfiles y estamos esperando los nuevos fichajes, para ganar el partido”. De igual manera, coincide con su compañero Darío Vera en que el onceno aún debe seguir trabajando para alcanzar el estado físico ideal para afrontar el torneo: “Al grupo le falta un poquito. El ‘profe’ apenas va llegando, tiene una semana de trabajo. Poco a poco iremos mejorando”.