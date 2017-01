Túnez introduce restricciones a la entrada de extranjeros en su Liga

La Federación tunecina de Fútbol adoptó una nueva directiva con la que pretende fomentar la promoción de jugadores locales y que restringe la entrada de jugadores extranjeros.

Según medios africanos especializados en fútbol, la nueva norma exige que los nuevos fichajes de jugadores mayores hayan jugado al menos en diez ocasiones en la selecciones nacionales de su país de origen.

La norma no solo trata de promover el ascenso de jugadores de las canteras tunecinas a los primeros equipos, si no frenar el incesante y creciente tráfico de jugadores jóvenes extranjeros, en particular de África Subsahariana.

Y es que en los últimos años, numerosos jóvenes procedentes en su mayoría de países como Nigeria o Ghana, dos de las principales potencias del continentes, se han enrolado en equipos de Túnez con la esperanza de poder saltar después a Europa.

La decisión se conoce en medio del debate suscitado por el nivel dado por la selección tunecina en la copa de África que se disputa en Gabón, de la que fue eliminada el sábado por Burkina faso en cuartos de final.

Túnez ha sido, junto a países como Uganda y Egipto, una de los combinados que menos jugadores nacionales enrolados en ligas extranjeras ha convocado.

Vía VF/www.diariorepublica.com